Bakan Kacır: Türkiye Güven ve İstikrar Adası

Son Dakika Logo
Politika

12.08.2025 20:05
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Yozgat'ta Türkiye'nin küresel sistemdeki rolünü vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yozgat'ta yaptığı konuşmada Türkiye'nin, yeniden şekillenen küresel sistemde kutupbaşı, ateş çemberindeki bölgede ise güven ve istikrar adası olduğunu söyledi.

Yozgat Valiliği'nde gerçekleştirilen, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN)-Bölgesel Kalkınma İdaresi (BKİ) Yozgat Projeleri imza ve açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölgede güven ve istikrarın adası olduğunu belirterek, "Açılışını gerçekleştireceğimiz ve imzalarını atacağımız, toplam 198 milyon lira yatırım tutarına sahip projelerin; Yozgat'a ve kıymetli Yozgatlı kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, tarihi bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdik. Sadece bugünü değil, geleceği de düşünen bir anlayışla, güçlü ve istikrarlı bir Türkiye'yi inşa ettik. Ekonomiden sanayiye, teknolojiden ihracata pek çok alanda çığır açan başarılara imza attık. Artık yeniden şekillenen küresel sistemde bölgesinin kutupbaşı; ateş çemberi bir coğrafyada güven ve istikrar adası bir Türkiye var. Küresel tedarik zincirlerinin vazgeçilmez halkası, teknoloji ve üretim üssü bir Türkiye var. Savunma sanayiinden uzay teknolojilerine, otomotivden yenilenebilir enerjiye pek çok alanda kendi teknoloji çözümlerini geliştirebilen ve üretebilen bir Türkiye var" dedi.

OSB'lerin büyüklüğü 150 hektardan 440 hektara çıktı

Kacır, OSB'lerin büyüklüğünün 150 hektardan 440 hektara çıktığını ifade ederek, "Nitelikli yatırımlar için çekim merkezi olarak gördüğümüz organize sanayi bölgelerimizin toplam büyüklüğünü 150 hektardan 440 hektara çıkardık. Yozgat Organize Sanayi Bölgemiz bünyesinde üretim ve lojistik akışını kolaylaştıracak yol çalışmalarını, çevreye duyarlı atık su sistemini ve yağmur suyu şebekesini bu yıl itibarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Yozgat ekonomisinin bel kemiğini oluşturan, üretimin ve istihdamın lokomotifi KOBİ'lerimize, KOSGEB eliyle 1,2 milyar lira destek sağladık. Yatırım teşvik sistemimizle, 51 milyar lira yatırımın ve 11 bin fazla istihdamın önünü açtık. Öncelikli yatırımlar kapsamında Yozgat'ta hayata geçirilecek yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK İşveren Payının yarısını 8 yıl boyunca Bakanlığımız karşılıyor. Yatırımın organize sanayi bölgelerimizde olması halinde bu süreyi 12 yıl olarak uyguluyoruz. Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için finansman desteğini 24 milyon liraya çıkardık. 10,75 puan faiz/kar payı desteği sunuyoruz. Yatırımın niteliğine göre yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranı ile vergi indirimi sağlıyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti veriyoruz" diye konuştu.

Yozgat'taki 169 projeye 597 milyon lira destek verildi

Bakanlık olarak Yozgat'ta verdikleri desteklere değinen Kacır, "Neticesinde çok boyutlu bir değerlendirme aşamasından sonra her bir ilimiz için 4 adet olmak üzere toplam 324 yatırım konusu belirledik. Yozgat'ta hayata geçirilecek; Entegre Besi ve Et Ürünleri İşleme, Paketlenmiş Hazır Gıda Üretimi, Bakliyat Ürünlerinden Katma Değerli Gıda Üretimi, Tarım Makinaları İmalatını, öncelikli desteklenecek yatırım alanları arasına aldık. Bu yatırımlarda 240 milyon liraya kadar finansman desteği sağlıyoruz. Bu anlayışla; Orta Anadolu Kalkınma Ajansımız eliyle, Yozgat'taki 169 projeye 597 milyon lira destek verdik. KOP Bölge Kalkınma İdaremiz ile ilimizdeki kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin toplam 226 projesine 1,1 milyar lira destek sağladık. Bugün de Orta Anadolu Kalkınma Ajansımız ve KOP Bölge Kalkınma İdaremiz aracılığıyla, şehrimizin çok boyutlu kalkınmasına ivme kazandıracak 4 projeyi hayata geçirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Kacır imza töreninin ardından Yozgat'ta bulunan sanayicilerle bir araya geldi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mehmet Fatih Kacır, Türkiye, yozgat, Tarım, Son Dakika

