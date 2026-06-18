Bakan Kacır: Milli teknoloji hamlesiyle rekabet gücümüzü artıracağız - Son Dakika
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Bakan Kacır: Milli teknoloji hamlesiyle rekabet gücümüzü artıracağız

Bakan Kacır: Milli teknoloji hamlesiyle rekabet gücümüzü artıracağız
18.06.2026 15:14
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, VivaTech 2026'da Türkiye'nin 26 teknoloji girişimiyle yer aldığını, Turcorn 100 programıyla milli teknoloji hamlesini güçlendireceklerini ve 2030'a kadar 100 bin girişim hedeflediklerini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Her alanda kendi imkanlarıyla, kendi evlatlarıyla, kendi yerli ve milli teknoloji ürün ve hizmetlerini geliştiren ve rekabetçi şekilde dünyaya sunabilen bir ülke olma iddiasını güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

"VivaTech 2026", 17-20 Haziran tarihleri arasında Paris'te ziyaretçilerini ağırlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Avrupa'nın en büyük teknoloji ve girişimcilik etkinliklerinden "VivaTech 2026"ya Türkiye Pavyonu ile katılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'den 26 teknoloji girişiminin yer aldığı fuarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın standını ziyaret etti. Yaptığı açıklamada teknoloji girişimlerinin dünya sahnesine çıkma yolculuğuna eşlik ettiklerini belirten Kacır, "Fransa'da VivaTech teknoloji zirvesindeyiz. Burası, dünyanın dört bir yanından teknoloji girişimlerinin buluştuğu ve yatırımcılarla bir araya geldiği bir platform. Buraya Türkiye'den 26 teknoloji girişimimizi getirdik. Bu girişimlerimizden 14'ü, Turcorn 100 programında geleceğin milyar dolar değeri aşan Türk teknoloji girişimlerine aday olan şirketlerimiz" ifadelerini kullandı.

"Teknoloji girişimlerini destekliyoruz"

Girişimcilerin fuar kapsamında sunumlar yaptığını kaydeden Kacır, "Yatırımcılara ürünlerini, hizmetlerini tanıtıyorlar. Hem kendilerinin hem de Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin dünya çapındaki bilinirliğine güçlü bir katkı sunuyorlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisimizle birlikte Turcorn 100 programı kapsamında Türkiye'nin teknoloji girişimlerinin uluslararası platformlara katılımını destekliyoruz" şeklinde konuştu.

"13 binden fazla teknoloji girişimimiz var"

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi ile dev bir Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi inşa ettiğine dikkati çeken Kacır, "114 teknoparkımızda 13 binden fazla teknoloji girişimimiz var. Bu girişimlerin 3 bine yakını henüz yeni doğmuş ve başlangıç aşamasında olan şirketler. Hedefimiz; Türkiye'den 100 bin teknoloji girişiminin 2030 yılına dek kurulmuş olması ve Turcorn'larımızın, yani milyar dolar değeri aşan Türk teknoloji girişimlerinin değerlemesinin 100 milyar dolara erişmesi" dedi.

"Milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmeye devam edeceğiz"

Bu anlayışla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirten Kacır, "Her alanda kendi imkanlarıyla, kendi evlatlarıyla, kendi yerli ve milli teknoloji ürün ve hizmetlerini geliştiren ve rekabetçi şekilde dünyaya sunabilen bir ülke olma iddiasını güçlendirmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. - PARİS

Kaynak: İHA

Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, Politika, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kacır: Milli teknoloji hamlesiyle rekabet gücümüzü artıracağız - Son Dakika

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