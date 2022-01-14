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Denizli-Aydın otoyolu Akdeniz Bölgesi'ne gelen turistlerin Ege Bölgesi'ne ulaşımını kolaylaştıracak - Son Dakika

Denizli-Aydın otoyolu Akdeniz Bölgesi'ne gelen turistlerin Ege Bölgesi'ne ulaşımını kolaylaştıracak

14.01.2022 13:26
Denizli-Aydın otoyolu Akdeniz Bölgesi'ne gelen turistlerin Ege Bölgesi'ne ulaşımını kolaylaştıracak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akdeniz Bölgesi'ne gelen turistlerin Ege Bölgesi'ne ulaşımını kolaylaştıracak Denizli-Aydın otoyolunda çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, bölgeler arasındaki bağlantının yüksek standartlı, hızlı ve güvenli şekilde sağlanacağına...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akdeniz Bölgesi'ne gelen turistlerin Ege Bölgesi'ne ulaşımını kolaylaştıracak Denizli- Aydın otoyolunda çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, bölgeler arasındaki bağlantının yüksek standartlı, hızlı ve güvenli şekilde sağlanacağına dikkati çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapım çalışmaları devam eden Aydın-Denizli otoyoluyla ilgili açıklama yaptı. Ulaşım ve Lojistik Master Planı doğrultusunda planlı yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, 97 kilometresi Aydın'da, 66 kilometresi Denizli'de olmak üzere toplam uzunluğu 163 kilometre olan Aydın-Denizli Otoyolu'nda çalışmaların hızla devam ettiğine vurgu yaptı. Aydın-Denizli Otoyolu'nun temelini 16 Kasım 2020 tarihinde attıklarını anımsatan Karaismailoğlu, " Türkiye'nin önemli turizm ve tekstil bölgelerinden Aydın ve Denizli illerinin, mevcut İzmir-Aydın Otoyolu ile İzmir Limanı'na ve yapımı tamamlanan İstanbul-İzmir Otoyolu ile Marmara Bölgesi'ne ve aynı şekilde Akdeniz'e bağlantıları yüksek standartlı, hızlı ve güvenli şekilde otoyol ile sağlanacaktır. Akdeniz'e gelen turistlerin de Ege Bölgesi'ne ulaşımı kolaylaşacaktır" dedi.

"Otoyol bünyesinde toplam 405 menfezden 180'i tamamlandı"

Projedeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Aydın-Denizli Otoyolu güzergahının yaklaşık 82 kilometrelik kesiminde yapım çalışmalarına başlanılmış olup, 8 kilometrelik kesimde reglaj çalışmaları tamamlandı. Otoyol bünyesinde toplam 405 menfezden 180'i tamamlandı, 58'inde çalışmalar devam ediyor. Toplam 95 köprünün 10'unda ve toplam 13 viyadüğün 7'sinde çalışmalar devam ediyor."

"Bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 500 kilometreye çıkaracağız"

2003-2021 döneminde Türkiye'nin ulaşım ve iletişim yatırımları için yaklaşık 1 trilyon 145 milyar liralık harcama gerçekleştirdiklerini kaydeden Karaismailoğlu, bu yatırımlar içinde yaklaşık 698 milyar lira ile ilk sırayı karayolu yatırımlarının aldığını ifade etti. Karaismailoğlu, "Bizim için 'durmak yok, yola devam.' Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümüne kadar; bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 500 kilometreye, tünel uzunluğumuzu 720 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğumuzu 771 kilometreye, otoyol uzunluğumuzu da 3 bin 841 kilometreye çıkaracağız" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Denizli-Aydın otoyolu Akdeniz Bölgesi'ne gelen turistlerin Ege Bölgesi'ne ulaşımını kolaylaştıracak
Denizli-Aydın otoyolu Akdeniz Bölgesi'ne gelen turistlerin Ege Bölgesi'ne ulaşımını kolaylaştıracak
Denizli-Aydın otoyolu Akdeniz Bölgesi'ne gelen turistlerin Ege Bölgesi'ne ulaşımını kolaylaştıracak
Denizli-Aydın otoyolu Akdeniz Bölgesi'ne gelen turistlerin Ege Bölgesi'ne ulaşımını kolaylaştıracak
Denizli-Aydın otoyolu Akdeniz Bölgesi'ne gelen turistlerin Ege Bölgesi'ne ulaşımını kolaylaştıracak

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TEM Otoyolu, Akdeniz, Denizli, Aydın, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Denizli-Aydın otoyolu Akdeniz Bölgesi'ne gelen turistlerin Ege Bölgesi'ne ulaşımını kolaylaştıracak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli-Aydın otoyolu Akdeniz Bölgesi'ne gelen turistlerin Ege Bölgesi'ne ulaşımını kolaylaştıracak - Son Dakika
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