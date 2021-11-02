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Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek (3) - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek (3)

02.11.2021 17:33
Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek (3)

'BİRİLERİ 19 YILLIK İSTİKRARI BOZMAK İÇİN İŞ BİRLİĞİ ARAYIŞINDALAR'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akşehir'deki 'Polatlı-Yunak-Akşehir' yol projesinin 21 kilometrelik kısmının açılışının ardından, Beyşehir ilçesinde, 'Konya-Beyşehir-Derebucak-Antalya' yolunun Beyşehir geçidinin...

'BİRİLERİ 19 YILLIK İSTİKRARI BOZMAK İÇİN İŞ BİRLİĞİ ARAYIŞINDALAR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akşehir'deki 'Polatlı-Yunak-Akşehir' yol projesinin 21 kilometrelik kısmının açılışının ardından, Beyşehir ilçesinde, 'Konya-Beyşehir-Derebucak- Antalya' yolunun Beyşehir geçidinin 8,5 kilometrelik kısmını ulaşıma açtı. Bakan Karaismailoğlu, 19 yıllık istikrarı bozmak için iş birliği arayışında olanların bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"19 yıldır, milletimizin desteğiyle kesintisiz süren AK Parti iktidarı, büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle her alanda gerçekleştirilen reform hamlelerinin birleştiricisidir. AK Parti ile yakalanan istikrar sayesinde ülkemiz, ekonomiden üretime kadar pek çok alanda cumhuriyet tarihinin en parlak yıllarını yaşadı. Yaşamaya da devam ediyor. İşte bu reform hareketleri sayesinde ülkemiz; ulaştırma ve haberleşme başta olmak üzere her alanda, daha güçlü yarınlara, yeni yatırımlara, daha çok istihdam imkanına, gençlerimiz için aydınlık bir geleceğe hazırlanıyor. Bakanlığımızın sorumluluğunda gerçekleştirilen yatırımlar da bu süreçte kritik önem taşıyorlar. Birileri 19 yıl boyunca yakaladığımız istikrarı bozmak için her türlü cenahla iş birliği arayışında olurken, bizler 2003- 2021 yılları arasında ülkemizdeki ulaşım ve haberleşme alanları için 1 trilyon 131 milyar 400 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık."PROJEYLE 4,3 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK

Beyşehir'deki yolun 4,3 milyon lira tasarruf sağlayacağını belirten Karaismailoğlu, "Beyşehir Çevre Yolumuz; 8,3 kilometre uzunluk ile birlikte 5 adet hemzemin kavşak, 14 adet kutu menfez ve 2 adet alt geçitten oluşuyor. Beyşehir Çevre Yolumuzun platform genişliği 26 metredir. Dört şeritli çevre yolumuz, Konya-Beyşehir-Derebucak-Antalya Yolu'nun Beyşehir geçidini rahatlatacaktır. Aynı zamanda, bölgenin transit kara yolu geçişini ilçe dışına alarak daha güvenli, daha hızlı ve konforlu ulaşıma kavuşuyoruz. Projemizin hayata geçmesi trafik yoğunluğunu ve beklemeleri ortadan kaldıracak. Böylece, zamandan 3,8 milyon lira, akaryakıttan 500 bin lira olmak üzere yıllık 4,3 milyon lira tasarruf sağlayacağız. 202 ton karbon emisyon azalımı sağlayacak çevre yolumuz aynı zamanda, göller yöremizin turizmine de ciddi anlamda canlılık katacaktır" diye konuştu.


Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek (3)
Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek (3)
Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek (3)
Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek (3)
Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek (3)

Derebucak, Beyşehir, Akşehir, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek (3) - Son Dakika
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