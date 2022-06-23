Bakan Kirişci: "103 aile, 274 birey, vatandaşımız zarar görmesin diye tahliye edilmiş durumda"

-"48 adet helikopterimiz olacak, 13 adet de uçağımız olacak. Sayı 61'e çıkacak. Arazözümüz 253 adet sahada, aktif olarak kullanılıyor"

-"Sayın Soylu bakanımıza şükranlarımı sunuyorum, 24 adet TOMA'mız şu anda vatandaşlarımızın emniyetini sağlamak üzere ormanımızda görev almış durumda"

-"2600 civarında bir personelin sahada bu hizmeti kahraman edasıyla verdiklerini ifade etmem lazım"

-"Meteorolojik veriler bizim çalışmalarımıza bugün de ışık tutuyor. Bugün sabah itibariyle artık özellikle havanın nemi yüzde 91'ler düzeyine çıktı. Bu meteorolojik verilerden de olumlu manada yararlandık"

-"Bugün için düne göre rutubetin yüksek olacağı yönünde. Hava hızının bir miktar artacağı ama dünkü düzeyde olmayacağı yönünde veriler var. Sıcaklık da 23 ile 34 derece arasında değişmiş olacak"

-"Biz ormanımızın tırnaklarına zarar gelsin istemiyoruz, bir dalına zarar gelsin istemiyoruz"

-"Geçen yıl Muğla'da yaklaşık 50 bin 500 hektarlık bir alanda yüreklerimiz yandı"

-"İnşallah bu yangın kontrol altına alınacak, temennimiz bugün akşama doğru daha somut gelişmeler olacağını bekliyoruz"

-"Soğutma işlemleri tamamlanıp yangın bittikten sonra bu alanlar için herhangi bir spekülasyona meydan vermeden ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek"

-"Buralar ülkemizin en gözde yerleri. Orman Genel Müdürlüğü olarak tahsisini gerçekleştirdiğimiz her türlü tahsis işlemlerini dedikoduya mahal vermemek için iptal ettik"

-"Sabahleyin, dün, bugün, buralarda tatilini yapanlardan helallik istiyoruz. Onlar buraya tatil için geldiler ama yangın nedeniyle 15-20 saniyede bir hava aracımızın uçuşu nedeniyle gürültü, bundan dolayı helallik istiyoruz"

MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, güvenlik tedbirleri kapsamında 274 kişinin tahliye edildiğini açıkladı