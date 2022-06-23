Bakan Kirişci: "103 aile, 274 birey, vatandaşımız zarar görmesin diye tahliye edilmiş durumda" - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kirişci: "103 aile, 274 birey, vatandaşımız zarar görmesin diye tahliye edilmiş durumda"

23.06.2022 11:33

Bakan Kirişci: "103 aile, 274 birey, vatandaşımız zarar görmesin diye tahliye edilmiş durumda" -"48 adet helikopterimiz olacak, 13 adet de uçağımız olacak.

Bakan Kirişci: "103 aile, 274 birey, vatandaşımız zarar görmesin diye tahliye edilmiş durumda"

-"48 adet helikopterimiz olacak, 13 adet de uçağımız olacak. Sayı 61'e çıkacak. Arazözümüz 253 adet sahada, aktif olarak kullanılıyor"

-"Sayın Soylu bakanımıza şükranlarımı sunuyorum, 24 adet TOMA'mız şu anda vatandaşlarımızın emniyetini sağlamak üzere ormanımızda görev almış durumda"

-"2600 civarında bir personelin sahada bu hizmeti kahraman edasıyla verdiklerini ifade etmem lazım"

-"Meteorolojik veriler bizim çalışmalarımıza bugün de ışık tutuyor. Bugün sabah itibariyle artık özellikle havanın nemi yüzde 91'ler düzeyine çıktı. Bu meteorolojik verilerden de olumlu manada yararlandık"

-"Bugün için düne göre rutubetin yüksek olacağı yönünde. Hava hızının bir miktar artacağı ama dünkü düzeyde olmayacağı yönünde veriler var. Sıcaklık da 23 ile 34 derece arasında değişmiş olacak"

-"Biz ormanımızın tırnaklarına zarar gelsin istemiyoruz, bir dalına zarar gelsin istemiyoruz"

-"Geçen yıl Muğla'da yaklaşık 50 bin 500 hektarlık bir alanda yüreklerimiz yandı"

-"İnşallah bu yangın kontrol altına alınacak, temennimiz bugün akşama doğru daha somut gelişmeler olacağını bekliyoruz"

-"Soğutma işlemleri tamamlanıp yangın bittikten sonra bu alanlar için herhangi bir spekülasyona meydan vermeden ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek"

-"Buralar ülkemizin en gözde yerleri. Orman Genel Müdürlüğü olarak tahsisini gerçekleştirdiğimiz her türlü tahsis işlemlerini dedikoduya mahal vermemek için iptal ettik"

-"Sabahleyin, dün, bugün, buralarda tatilini yapanlardan helallik istiyoruz. Onlar buraya tatil için geldiler ama yangın nedeniyle 15-20 saniyede bir hava aracımızın uçuşu nedeniyle gürültü, bundan dolayı helallik istiyoruz"

MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, güvenlik tedbirleri kapsamında 274 kişinin tahliye edildiğini açıkladı

YORUMLAR
500
Marmaris'te orman yangının ilk başladığı bölge helikopter ile görüntülendi, manzara yürek parçaladı Marmaris'te orman yangının ilk başladığı bölge helikopter ile görüntülendi, manzara yürek parçaladı Adalet Bakanı Bozdağ, Pınar Gültekin'in katiline yapılan tahrik indirimi hakkında konuştu: Benim de vicdanım sızladı Adalet Bakanı Bozdağ, Pınar Gültekin'in katiline yapılan tahrik indirimi hakkında konuştu: Benim de vicdanım sızladı Son dakika haber... Marmaris'teki orman yangınına müdahale sürüyor (3) Son dakika haber... Marmaris'teki orman yangınına müdahale sürüyor (3)
Kaynak: İHA

Muğla, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kirişci: '103 aile, 274 birey, vatandaşımız zarar görmesin diye tahliye edilmiş durumda' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:10 Yabancı şirket daha önce 'Petrol yok' diyerek kapatmıştı! Şimdi kuyuda yüksek kalitede petrol bulundu
16:02 Böylesini ne gördünüz ne duydunuz! 37 yaşındaki kadın, annesinin yaptığı bez adamla evlendi, bir de bebekleri oldu
15:56 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan müjdeyi verdi: Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor
15:47 Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak
15:47 Marmaris'te orman yangının ilk başladığı bölge helikopter ile görüntülendi, manzara yürek parçaladı
15:26 Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi
15:18 Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek
15:09 Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
15:00 30 yıl boyunca adada yaşayan adam, şehir hayatına uyum sağlayamayarak adaya geri döndü! 86 yaşındaki adamın ilk işi kıyafetlerini çıkarmak oldu...
14:45 Jahrein'in Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatına ilişkin attığı tweet gündem oldu: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 16:19:11. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Kirişci: "103 aile, 274 birey, vatandaşımız zarar görmesin diye tahliye edilmiş durumda" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement