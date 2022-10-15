Bakan Kirişci: "Türkiye'nin tutarlı duruşu sayesinde doğal gazın üstesinden de gelinecek" - Son Dakika
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Bakan Kirişci: "Türkiye'nin tutarlı duruşu sayesinde doğal gazın üstesinden de gelinecek"

15.10.2022 00:57
Bakan Kirişci: "Türkiye'nin tutarlı duruşu sayesinde doğal gazın üstesinden de gelinecek"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Dünya tahıl koridoru sayesinde bir nefes aldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Dünya tahıl koridoru sayesinde bir nefes aldı. Türkiye'nin onurlu ve tutarlı duruşu sayesinde doğal gazın üstesinden de gelinmiş olunacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" çerçevesinde Uşak'ta bir otelde düzenlenen programa katıldı. Bakan Kirişci'ye Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da eşlik etti. Programda konuşan Bakan Kirişci, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları adı altında partimizin geride kalan 21 yıllık kendi geçmişi içerisinde bizim de çok önemsediğimiz ve üzerinde durduğumuz yeni bir formatı illerimizde artık uygulamaya başladık. Biz bakanlar ve kabine üyeleri olaraktan vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Biz bu şehir buluşmaları sayesinde özellikle Türkiye'nin dünü, bugünü ve yarınına dair değerlendirmeleri kamuoyu ve vatandaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. 28 Ekim'de Cumhurbaşkanımız kamuyla bir araya gelecek ve bir açıklamada bulunacak. Bu çerçevede de 2023 yılında 100 yılını geride bırakmış cumhuriyetimizin yeni yüz yılına Türkiye'ye yeni 100 adını verirken, bu yeni yüzyıl için yeni yol haritasını sizlerle paylaşmış olacağız. Partimiz iktidar olduğu günden bugüne tam 20 yılı geride bıraktı. 15 tane seçim icra edildi. Vatandaşlarımızın her seçimde verdiği kararla partimize olan güveni artarak devam etti" dedi.

"2001 yılında yönetimin beceriksizliği krize yol açtı"

Bakan Kirişci, "2001 yılında bu ülkede, dünyada olmayan sadece Türkiye'de o günkü yönetimin beceriksizliği nedeniyle bir ekonomik kriz ve daha sonrasında siyasi bir kriz yaşandı. Başbakanlığın önünde bir yazar kasayı getirip 'Al sayın başbakan' diyen esnafla ve 'Ben servetimin yarısını kaybettim' diyen rahmetli Sakıp Sabancı'nın sözlerine bu ülkenin insanları kulak kabarttı. Gerçekten altını çizmek istiyorum, pandemi ve sonrasında savaşta olmadığı halde kendi becerisizliğinden dolayı o günkü yöneticilerin bir kriz yaşandı. Bu krizden AK Parti iktidar olduktan sonra önce 100 yıllık acil eylem planı, daha sonra 1, 5, 10 yılık planlar derken bugünlere geldik. Aslında 2008 krizi global düzeyde yaşanırken o zaman başbakan olan Cumhurbaşkanımız 'Bu kriz bizi teğet geçecek' dediğinde bazı çevreler bu konuda alay etmişlerdi ama hakikat bizi teğet geçmesi oldu. Şimdi dünyada yaşanan krizden Türkiye olarak biz de bundan payımıza düşeni alıyoruz. Enflasyonun yüksekliği nedeniyle bir problemimiz var. Türkiye'nin bu konuda geçmiş tecrübeleri bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"Herkes gıda krizini konuşmaya başlamıştı"

Tahıl koridoruna da değinen Bakan Kirişci, "13 Ekim itibarıyla 331 gemi bu koridordan geçti ve 7.4 milyon ton hububat gemilerle hedef ülkelere pazar noktasında ulaşmış oldu. Bu bile tek başına dünyaya nefes aldırmaya yetti. Malum 4 Mart'ta göreve başladım, bizim bakan olduğumuz dönemde Rusya ve Ukrayna krizi meydana geldiğinde herkes gıda krizini konuşmaya başlamıştı. Dünya tahıl koridoru sayesinde bir nefes aldı. Benzer bir nefes doğal gaz gibi gerek endüstriyel gerekse insanların ısınması için ihtiyacın yine Türkiye'nin onurlu ve tutarlı duruşu sayesinde üstesinden gelinmiş olunacak. Dünyanın Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye'nin de elbette dünya ile bir olma, bunlarla birlikte çalışma mecburiyeti var. Biz kendi kendimize elbette yeteriz ama yeni dünyada mutlaka uluslararası ilişkiler önem arz ediyor. Artık Türkiye'nin kendi coğrafyasında sıkıştırılmış bir ülke olmadığını herkes gördü. Türkiye global bir oyuncu olma yolunda hızla ilerliyor" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımızı Batı gibi ölüme terk etmedik"

Pandemide hastanelerin önemini gördüklerini ifade eden Bakan Kirişci, "Geçmiş yıllarda Türkiye'de 26 havalimanı varken, bugün ülkede 59 tane havalimanı var. Tabii bir taraftan havalimanı, otoyollar, köprüler ve diğer alt yapı ile üst yapı Türkiye'yi kalkındırmaya yardımcı olan yatırımlardır. Pandemi yaşanmadan önce bu şehir hastaneleri ne kadar lüzumsuz ve gereksiz diyorlarken, Allah bir anda bize pandemiyi gönderdi. Sonra gördük ki ülke olarak çok büyük bir potansiyelimiz var. Bu potansiyelimiz sayesinde hasta vatandaşlarımızı Batı gibi ölüme terk etmedik. Sağlıktaki önemli ve başarılı gücümüzle pandemide diğer ülkelere oranla daha az insan kaybettik" dedi. - UŞAK

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Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kirişci: 'Türkiye'nin tutarlı duruşu sayesinde doğal gazın üstesinden de gelinecek' - Son Dakika

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