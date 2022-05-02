Bakan Kirişci: "Yağış eksikliği genel üretimi sarsacak boyutta değil" - Son Dakika
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Bakan Kirişci: "Yağış eksikliği genel üretimi sarsacak boyutta değil"

02.05.2022 12:19

Bakan Kirişci: "Yağış eksikliği genel üretimi sarsacak boyutta değil" Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, tarım alanlarındaki yağış eksikliğinin ülkenin genel üretimini sarsacak boyutta olmadığını söyledi.

Bakan Kirişci: "Yağış eksikliği genel üretimi sarsacak boyutta değil"

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, tarım alanlarındaki yağış eksikliğinin ülkenin genel üretimini sarsacak boyutta olmadığını söyledi.

ADANA - Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, tarımda yağış kaynaklı eksikliklerin ülkemizin genel üretimini sarsacak boyutta olmadığını söyledi.

Adana'da kent protokolü, 75'inci Yıl Sanat Galerisi'nde bayramlaştı. Düzenlenen programa katılan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, protokol ile bayramlaştıktan sonra gazetecilerin de bayramını kutladı.

"Ülkemizin genel üretimde sarsıcı bir durum yok"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Kirişci, önümüzdeki günlerde Türkiye açısından umut verici gelişmeler olmasını beklediğini belirterek, "Bugünlerde yağış dolayısıyla ülkemizin farklı yönlerinde bizim kendi tarım alanlarımızı ilgilendiren hususlarda bazı eksiklikler bazı yağışlardan kaynaklı olumsuzluklar olabiliyor. Ama bunlar ülkemizin genel üretimini sarsacak boyutta olmayıp, her zaman olduğu gibi beklenilen durumlardır. Daha büyük felaketlerden Allah bizi ve bütün varlıklarını muhafaza eylesin. İnşallah önümüzdeki günlerde ülkemiz açısından çok daha güzel, çok daha umut verici gelişmeler olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

"Hayatta acı ve mutluluk bir arada"

Herkesin bayramını da kutlayıp şehitleri de anan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, daha sonra şunları söyledi:

"1 aylık ramazanı şerifin ardından Ramazan Bayramı'nı idrak ediyoruz. Millet olarak rabbim bu bayramı da geçmiş bayramları da gelecek bayramımızı da hayırlara vesile kılsın inşallah. Bayramlar sevinç ve mutluluktur. Uzun bir ramazan müfredatının ardından bir kutlamadır bayram. İnşallah memleketimiz huzur ve sükun içerisinde bu bayramı da idrak edecektir. Önceki gün hayatını kaybeden İsmail Can Akdeniz kardeşimizin cenaze merasimine katıldık. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İsmail kardeşimizle birlikte onlar bu vatan için bu bayrak için aziz millet için gözlerini kırpmadan canlarını kanlarını feda etmiş kahramanlarımızdır. Onların makamları yücedir Ali'dir. Bizim inancımız bunu emreder. Bütün şehitlerimize müteşekkir olduğumuzu onların sayesinde nefes aldığımızı bir kez daha belirterek ruhları şad olsun. Memleketimize içeriden ve dışarıdan gelebilecek her türlü tehlikelere karşı, ordumuzun emniyet güçlerimizin devletimizin bütün birimleri her zaman olduğu gibi gereken cezayı ve cevabı vermeye devam edecektir. Hayatın kendi akışı içerisinde acı ve mutluluk bir arada. Dün onu yaşadık ailemizle birlikte. Ama bugünde bayramın birinci günü. Tekrar sizler aracılığıyla Adanalı hemşerilerimizin bayramını kutluyorum."

Bayramlaşmaya Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmet Yüksel, milletvekilleri ve kent protokolü katıldı.

Bakan Kirişci: Yağış eksikliği genel üretimi sarsacak boyutta değil
Bakan Kirişci: Yağış eksikliği genel üretimi sarsacak boyutta değil
Bakan Kirişci: Yağış eksikliği genel üretimi sarsacak boyutta değil
Bakan Kirişci: Yağış eksikliği genel üretimi sarsacak boyutta değil
Bakan Kirişci: Yağış eksikliği genel üretimi sarsacak boyutta değil
Bakan Kirişci: Yağış eksikliği genel üretimi sarsacak boyutta değil
Bakan Kirişci: Yağış eksikliği genel üretimi sarsacak boyutta değil
Bakan Kirişci: Yağış eksikliği genel üretimi sarsacak boyutta değil

YORUMLAR
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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Kirişci: 'Yağış eksikliği genel üretimi sarsacak boyutta değil' - Son Dakika


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