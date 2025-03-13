Bakan Kurum'a Hatay'da Fahri Hemşehrilik Beratını Verildi - Son Dakika
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Politika

Bakan Kurum'a Hatay'da Fahri Hemşehrilik Beratını Verildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a Hatay'da düzenlenen törende fahri hemşehrilik beratı verildi. Bakan Kurum, Hatay'da deprem sonrası yürütülen konut çalışmalarına da dikkat çekerek 2025'e kadar toplamda 153 bin bağımsız bölüm teslim etmeyi hedeflediklerini belirtti.

13.03.2025 20:29
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'a Hatay'da hemşehrilik beratı verildi

HATAY - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a Hatay'da fahri hemşehrilik beratı verildi.

AK Parti grubunun Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi'ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a fahri hemşehrilik beratı verilmesini içeren önergesi kabul edilmişti. Asrın felaketi sonrası Hatay'ın ayağa kalkmasına verdiği emeklerle takdir toplayan Bakan Kurum'a hemşehrilik beratı verilmesi için program düzenlendi. Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans salonunda düzenlenen programa; Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman ile Necmettin Çalışkan ve vatandaşlar katıldı.

"Yılbaşına kadar 11 ilimizde 453 bin bağımsız bölümün teslimini tamamlamak için koşuyoruz"

Deprem bölgesinde 201 bin konutun Ocak ayı itibariyle teslim edildiğini ifade eden Bakan Kurum, "Bu iyi niyetlerle; teslim ettiğimiz konut sayısını Eylül'de 100 bine, Ekim'de 130 bine, Kasım'da 155 bine, Ocak'ta 201 bine ulaştırdık. Şu anda da hızımızı olabilecek en yüksek seviyeye çıkardık. Yılbaşına kadar 11 ilimizde 453 bin bağımsız bölümün teslimini tamamlamak için koşuyoruz. Şundan herkes emin olsun ki yolumuz, o çok istediğimiz yere varana kadar koşacağız. Bahtımız, o hayalini kurduğumuz anı getirene kadar çalışacağız.

11 ilimizde yuvasına kavuşmayan tek bir anne, iş yerini açmayan tek bir baba, yüzü gülmeyen tek bir yavru bırakmayacağız. Bu anlamlı buluşmada sizleri sayılarla meşgul etmek istemem. Ama ben izninizle Hatay'ımız özelinde devam eden çalışmaları şöyle kısaca izah etmekte fayda görüyorum. Bugüne kadar Hatay'da 46 bini aşkın yuvamızı kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah 2025 yılı sonuna kadar toplam 153 bin bağımsız bölümü teslim etmiş olacağız" dedi.

Kendisine verilen hemşerilik beratı için teşekkürlerini dile getiren Bakan Kurum, "Her partiden meclis üyelerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Şundan emin olun, bu hemşerilik beratını, bir ömür boyu bir şeref madalyası olarak taşıyacağım, evimin en güzel yerine asacağım, bu dünyadan göçene kadar da çocuklarıma anlatacağım. Hatay'ın hemşerilik beratı benim için hem çok anlamlı, çok değerlidir. Çok anlamlıdır çünkü Hatay benim ellerimi göğe açıp, 'Allah'ım sen Hataylıları kimseye muhtaç etme, bizi de onlara mahcup etme' dediğim yerdir. Bu berat çok değerlidir çünkü zor zamanlarda söz söylemenin, o sözü tutmanın tescilidir. Her şeyden önemlisi kardeşliğimizin belgesidir. Ben bir evladınız, bir kardeşiniz, bir hemşeriniz olarak bu onura layık olmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da durmadan, dinlenmeden çalışacağım, çalışacağım, çalışacağım" dedi.

"Ben buradan, aklı sadece hizmette olanlara, gönlü daima kendi işinde olanlara selamlarımı gönderiyorum"

Hatay'da yürütülen çalışmalarda etkin rol alanlara teşekkürlerini dile getiren Bakan Kurum, "Devlet, millet, belediyelerimiz, sivil toplum ve bilim insanlarımız hep birlikte çok çalıştık, halen de çalışıyoruz. Hatay'a gelip söz üstüne söz koyanlara değil, Hatay için taş üstüne taş koyanlara çok teşekkür ediyorum. Yalana değil, hizmete sarılanlara süslü cümleleri değil, geleceği kuranlara şükranlarımı sunuyorum. Şimdi siyasete bakıyorsunuz, daha kendi işini beceremeden, gönlünü başka makamlara kaptırmış olanları görüyorsunuz. Ben buradan, aklı sadece hizmette olanlara, gönlü daima kendi işinde olanlara selamlarımı gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Kurum'a Hatay'da Fahri Hemşehrilik Beratını Verildi - Son Dakika

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