Bakan Kurum'dan Azerbaycan Açıklamaları

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 13. Dünya Kentsel Forumu'na (WUF13) katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Bakan Kurum, forum kapsamında ülke stantlarını ziyaret etti. Stant ziyaretinden sonra Kurum basına açıklamalarda bulundu. Dünya şehircilik forumu vesilesi ile Azerbaycan'a geldiklerini belirten Bakan Kurum, "Burada gelen misafirlerle işbirliklerini güçlendirebilmek adına görüşmeler yapıyoruz, toplantılar yapıyoruz ve biz de bugün açılışın ardından Azerbaycan hükümetiyle binalarda enerji verimliliği projesi kapsamında bir mutabakat imzaladık. Orada ikili görüşmeler yaptık. Umman Konut ve Şehircilik Bakanı Dr. Khalfan Al Shueili, Suudi Arabistan Konut ve Şehircilik Bakanı Majed bin Abdullah Al-Hogail ile görüşmeler yaptık, istişarelerde bulunduk. Hem bölgemiz adına hem ülkelerimiz adına dirençli şehirler dediğimiz ki 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) bu konuyu işleyeceğiz. Bu kapsamda şehirlerimizin geleceği vatandaşlarımıza daha iyi imkanları sunabilmek amacıyla bu ikili görüşmeleri yapmış olduk. Biz, Azerbaycan'la olan ilişkilerimizi güçlendirecek, stratejik iş birliğimizi daha da arttıracak bu kararlılığı göstermeye devam edeceğiz. İstiyoruz ki bölgemizde güçlü iki devlet olalım ve bölgemiz için dünyamız için barışın, güvenliğin, huzurun hakim olduğu bir dünya için bu mücadeleyi hep birlikte verelim istiyoruz. Diğer taraftan biliyorsunuz Türkiye bu sene COP31 başkanlığı görevini aldı ve Antalya'da Kasım ayında düzenlenecek organizasyonda 100 binin üzerinde misafirimiz olacak. 196 ülkenin katılacağı ve diyalog, uzlaşı ve aksiyon temelinde oluşturduğumuz COP31 kapsamında da görüşmelerimizi devam ettiriyoruz" dedi.

Bakü'de COP31'e ilişkin görüşmeler de yaptıklarını hatırlatan Kurum, "Biz bundan bir hafta önce Hatay'da dirençli şehirler programını gerçekleştirmiştik. Dirençli şehirler kapsamında Türkiye'nin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde iki yıl gibi kısa bir sürede deprem bölgesinde 500 bin konutu altyapısıyla, üst yapısıyla iklime dirençli şehircilik modeliyle nasıl hayata geçirdiğini orada yine dostlarımızla paylaştık. Gittiğimiz her yerde dirençli şehirler projesini Türkiye'nin deprem bölgesinde yazmış olduğu o başarı hikayesini anlatıyoruz ve yine COP31 kapsamında eylem ajandasının gündeminden bir tanesi de dirençli şehirler olacak. Bu kapsamda da aslında o programın ikinci ayağı olan WUF13 içinde Bakü'deyiz. Buradaki çıktıları alacağız ve işi sonunda burada alınan kararları, burada atılacak adımları da COP31 kapsamında inşallah Kasım ayında Antalya'da atmış olacağız" diye konuştu.

"Artık dünyanın bu kötü gidişatına dur diyeceğimiz bir COP olsun"

COP31'in artık aksiyon gündemli ve uygulamalı olmasını istediklerini belirten Kurum, "Artık dünyanın bu kötü gidişatına dur diyeceğimiz bir COP olsun. Çünkü hep söylüyoruz yaşadığımız afetler eğer bir tercih yapmazsak bizi de afetzede yapacak, biz de afetler içerisinde kaybolacağız. Dolayısıyla bu afetlerden etkilenmemek için, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için daha temiz bir dünya için bu mücadeleyi ortaya koymak durumundayız. Bunun için de uygulama COP'u olsun istiyoruz. Artık icraat olsun istiyoruz. Alınan kararların hayata geçirildiği bir COP olsun istiyoruz. Finansmanın bu noktada arttırıldığı temiz enerjiye ulaşıldığı işte bugün milyonlarca insanın enerjiye ulaşmadığı bir süreçte her yıl hayatını kaybettiği, temiz enerji ulaşımın işte yaşadığımız bu krizler bağlamında ne kadar önemli olduğunu tüm dünyaya duyuruyoruz ve açıkçası burada herkesin de elini gövdesini taşın altına koymasını bekliyoruz. Bunun mücadelesini yapacağız. Bunun adımlarını atmak için her türlü sorumluluğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti alacaktır ve Avustralyalı dostlarımızla birlikte COP31'i başarılı kılacaktır. Bu noktada Cumhurbaşkanımızın güçlü bir iradesi vardır. Yine COP31 bir ekibi gerek Bakü Belen yol haritasındaki kararları gerekse bugüne kadar alınmış tüm KOP kararlarını hayata geçirecek iradeyi göstermektedir" dedi. - BAKÜ