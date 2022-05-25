Bakan Kurum'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki

İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Melese kaçmaksa siz bu işin kitabını yazdınız. 15 Temmuz'da kimlerin kaçtığını bu aziz millet çok iyi biliyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şişecam Konutları temel atma törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Kurum Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bakan Kurum, "Tek eseri yalan olan genel başkanları şimdi çıkmış yeni bir yalana daha sarılmış. 'Bunlar kaçacak yer arıyor' demiş. Melese kaçmaksa siz bu işin kitabını yazdınız. 'Türkiye'de darbe olursa tankların önüne önce ben yatarım' diyordunuz. 15 Temmuz'da yatmadınız. Evlere sığınarak, kahve içerek milletimizin, şehitlerimizin, gazilerimiz bombalanmasını seyrettiniz. 15 Temmuz'da kimlerin kaçtığını bu aziz millet çok iyi biliyor" dedi.

"Hakikaten söyleyin bize, sizin kaç ceketiniz var"

Bakan Kurum, muhalefetin "yeşil ceket" söylemi üzerine ise, " Marmaray'ı yapıyoruz 'olmaz' diyorlar, 3. Havalimanını yapıyoruz 'olmaz' diyorlar. Onların yaptıkları gibi biz çeşme, heykel projesi yapsak ona da karşı çıkarlar. Bir de kalkmışlar 'yeşil ceket giymekle çevreci olmaz' diyorlar. Biz ekibimizle çevremiz, doğamız için ne yapılması gerekiyorsa kararlılıkla yapıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en çok ağaç en çok yeşil alan üretmiş kadrosuyuz. Bununla da gurur duyuyoruz. Bu millet sizin maskenizi düşürdü. İstanbul'un ihtiyacı yeşil alan. Havalimanına yeşil alan yapacağım' diyen de sensin, ertesi gün 'millet bahçesi projesi vatana ihanettir, yıkacağız' diyen de sensin. Hakikaten söyleyin bize, sizin kaç ceketiniz var" diye konuştu.