Bakan Kurum'dan CHP'ye Kreş Açıklaması: 'Yetkimiz Yok' - Son Dakika
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Politika

Bakan Kurum'dan CHP'ye Kreş Açıklaması: 'Yetkimiz Yok'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'nin belediye kreşlerinin kapatılacağını iddia etmesi üzerine yanıt verdi. Kurum, bakanlığın okul açma veya kapatma yetkisi olmadığını vurgulayarak, CHP'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamaları dezenformasyon olarak nitelendirdi.

25.11.2024 16:49
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) "belediye kreşleri kapatılacak" iddialarına ilişkin, "Bakanlık olarak okul açma ya da kapatma yetkimiz yoktur. Bu bakanlığımızın işi değildir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'nin "belediye kreşleri kapatılacak" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın okul açma ya da kapatma yetkisinin bulunmadığının altını çizerek, belediyelerin kreş açmasını CHP'nin engellediğini hatırlattı. "Cumhuriyet Halk Partisi ve partiye bağımlı trollerin yapmaya çalıştığı dezenformasyon trajikomiktir" diyen Bakan Kurum şunları kaydetti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak okul açma ya da kapatma yetkimiz yoktur. Bu bakanlığımızın işi değildir. Bu basit gerçek ortadayken aksini iddia etmek ya cehalet ya da kötü niyettir. Belediyelerimizin okul öncesi eğitim kurumu açabilmesini öngören kanun düzenlemesini AK Parti yapmıştır. Bu düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne götüren ve iptal ettiren CHP'dir. Buna rağmen CHP'nin AYM kararı nedeniyle yapılan uyarıyı siyasi tartışma malzemesi haline getirme çabası, kimse kusura bakmasın yüzsüzlüktür. Ortada kreşlerin kapatılmasına ilişkin bir karar ve yazı yoktur. Anayasa Mahkemesi'nin CHP'nin başvurusu üzerine aldığı 'Belediyeler anaokulu açamaz' kararı vardır. Yavuz hırsız, ev sahibini bastıramayacaktır. Göz bebeğimiz çocuklarımızın eğitimi üzerinden siyasi mühendislik yapılmasına müsaade etmeyeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Kurum'dan CHP'ye Kreş Açıklaması: 'Yetkimiz Yok' - Son Dakika

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