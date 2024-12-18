Bakan Kurum Depremzede Aileyi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Bakan Kurum Depremzede Aileyi Ziyaret Etti

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Bakan Kurum'dan köy evlerine taşınan depremzede aileye ziyaret Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da köy evlerine taşınan depremzede Yusuf Demirel'i ziyaret etti.

18.12.2024 11:24
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Bakan Kurum'dan köy evlerine taşınan depremzede aileye ziyaret

MALATYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da köy evlerine taşınan depremzede Yusuf Demirel'i ziyaret etti.

Bakan Kurum, Malatya temasları kapsamında Akçadağ ilçesine bağlı Şeyhler Mahallesi'ni ziyaret etti. Kurum, 76 yaşındaki Yusuf Demirel'in evine konuk oldu. Bakan Kurum'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını iletmesini isteyen Yusuf Demirel, "Yapılan evlerde hiçbir eksik yok. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere sizlere emeği geçen herkese Allah onlardan razı olsun" dedi.

Bakan Kurum ise "Güle güle oturun. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Siz mutlu olun biz başka bir şey istemiyoruz. Sizin mutluluğunuz her şeye bedel. Yeriniz çok güzel. Havalimanının hemen yakınında" ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, Demirel'in torunu Nazlı ile de yakından ilgilenip oyuncak hediye etti. Bakan Kurum, köylülerin cami yeri için destek talebini dinleyerek Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne yer bulunması konusunda talimat verdi. Kurum, okullarına halı saha isteyen gençlere de halı saha sözü verdi.

Mahallede 40 konut teslim edildi

Edinilen bilgilere göre; Şeyhler Mahallesi'nde 73 deprem konutunun yapılacak. Şimdiye kadar 40 konutun yapımı tamamlandı ve hak sahiplerine teslim edildi. 33 konut da tamamlanma aşamasına geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Kurum Depremzede Aileyi Ziyaret Etti - Son Dakika

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