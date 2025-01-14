Bakan Kurum, Dünya Bankası ile İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Üzerine Görüştü - Son Dakika
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Politika

Bakan Kurum, Dünya Bankası ile İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Üzerine Görüştü

Bakan Kurum, Dünya Bankası ile İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Üzerine Görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dünya Bankası Ülke Direktörü Humberto Lopez ile gerçekleştirdiği görüşmede, iklim değişikliği ve deprem bölgelerinde yürütülen projeleri değerlendirdi.

14.01.2025 20:57  Güncelleme: 20:59
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dünya Bankası Ülke Direktörü Humberto Lopez ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya Bankası Ülke Direktörü Sayın Humberto Lopez ile bir araya geldik. Görüşmemizde "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirleri" ele aldık, deprem bölgemizde yürüttüğümüz çalışmalarla ilgili bilgi verdik. Sıfır Atık Hareketimiz ve Dünya Bankası ile yürüttüğümüz projeler hakkında değerlendirmelerde bulunduk. İş birliğimiz artarak devam edecek" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Kurum, Dünya Bankası ile İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Üzerine Görüştü - Son Dakika

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