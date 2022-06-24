Bakan Kurum: "En güzel mutluluk, sizleri gülen yüzlerle görmektir" - Son Dakika
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Bakan Kurum: "En güzel mutluluk, sizleri gülen yüzlerle görmektir"

24.06.2022 21:46
Bakan Kurum: "En güzel mutluluk, sizleri gülen yüzlerle görmektir"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Isparta Sütçüler'deki evleri yanan ve yenileri teslim edilen vatandaşlara, "Sizler yeni evlerinizde oturuyorsunuz. Bizim için en güzel mutluluk sizleri böyle gülen yüzlerle görmektir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Isparta Sütçüler'deki evleri yanan ve yenileri teslim edilen vatandaşlara, "Sizler yeni evlerinizde oturuyorsunuz. Bizim için en güzel mutluluk sizleri böyle gülen yüzlerle görmektir" dedi.

Bakan Murat Kurum, Isparta Kültür Merkezi'nde düzenlenen Karaağaç Millet Bahçesi, İlk Fidan Dikimi ve Toplu Açılış Töreni'nin ardından, merkez Kutlubey Mahallesi Üzüm Pazarı Sokak Sağlıklaştırma Çalışması alanında incelemelerde bulundu. Esnafla sohbet eden Bakan Kurum, hayırlı işler diledi. Restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Damgacı Sokak'ta incelemelerde bulunan Bakan Kurum, yol üzerinde kiraz ve erik satışı yapan kadınlarla da sohbet etti.

Bakan Murat Kurum, ardından Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Bakan Kurum burada geçtiğimiz ağustos ayında Sütçüler Çandır köyünde evleri yanan ailelerle bir araya geldi. Yanan evlerinin yerine yenisi yapılan ailelerle sohbet eden Bakan Kurum, "Memnun muyuz evlerimizden? Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hemen afetten sonra belediyemiz, milletvekillerimizle sizlerin ne ihtiyacı varsa, evlerinizi de yapmak üzere inşaatlara başladık. Sizler de o evlerde oturuyorsunuz. Bizim için en güzel mutluluk sizleri böyle gülen yüzlerle görmektir. Biz her zaman milletimizle birlikte yol yürüdük. Nerede bir afet olsa yine milletimizin yanında olacağız, olmaya devam edeceğiz" dedi.

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Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Sütçüler, Isparta, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kurum: 'En güzel mutluluk, sizleri gülen yüzlerle görmektir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kurum: "En güzel mutluluk, sizleri gülen yüzlerle görmektir" - Son Dakika
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