Bakan Kurum esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Kurum esnafı ziyaret etti

20.05.2022 18:01
Bakan Kurum esnafı ziyaret etti

Bakan Kurum esnafı ziyaret etti Esnafı ziyaret eden Bakan Kurum tantuni yedi, ayakkabısını boyattı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi temel atma ve açılış programı için geldiği Mersin'de, esnafı ziyaret ederek kentin meşhur lezzeti olan tantuni yedi,...

Bakan Kurum esnafı ziyaret etti

Esnafı ziyaret eden Bakan Kurum tantuni yedi, ayakkabısını boyattı

MERSİN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi temel atma ve açılış programı için geldiği Mersin'de, esnafı ziyaret ederek kentin meşhur lezzeti olan tantuni yedi, ayakkabısını boyatıp boyacıyla sohbet etti.

Bakan Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Barış Mahallesi'nde yapımına başlanacak 415 konutluk kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreninin ardından, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan'a ait tantuni dükkanını ziyaret etti. Tezgah önünde tantuninin yapışı hakkında Milletvekili Özkan'dan bilgi alan Kurum, daha sonra ikram edilen tantuniden yedi.

Bakan Kurum, ardından merkez Akdeniz ilçesindeki esnafla bir araya geldi. Çankaya Mahallesi'ndeki iş yerlerini ziyaret eden Kurum, esnafa 'bol kazanç' diledi. Kurum, ziyaretleri sırasında seyyar ayakkabı boyacısına ayakkabısını da boyatarak, onunla bir süre sohbet etti. Kurum, boyacıya bir miktar para verdikten sonra ziyaretlerine devam etti.

Bakan Kurum, ziyaretleri sırasında girdiği bir tatlıcı dükkanında yine kendisine ikram edilen kenet özel cezerye ve kerebiç tatlısının tadına baktı.

Bakan Kurum esnafı ziyaret etti
Bakan Kurum esnafı ziyaret etti
Bakan Kurum esnafı ziyaret etti
Bakan Kurum esnafı ziyaret etti

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Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Milletvekili, Murat Kurum, Mersin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kurum esnafı ziyaret etti - Son Dakika


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