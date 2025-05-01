Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesi Malatya'da temaslarda bulunuyor.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli programlar ve deprem sonrası çalışmaları yerinde incelemek üzere Malatya'ya geldi.
Bakan Kurum'un İl Koordinasyon toplantısının ardından kent merkezinde inşası devam eden Bakırcılar çarşısı şantiye alanında incelemelerde bulunacağı bildirildi. - MALATYA
Son Dakika › Politika › Bakan Kurum Malatya'da İncelemelerde Bulunuyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?