Bakan Kurum Malatya\'da İncelemelerde Bulunuyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesi Malatya'da temaslarda bulunuyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli programlar ve deprem sonrası çalışmaları yerinde incelemek üzere Malatya'ya geldi.

Bakan Kurum'un İl Koordinasyon toplantısının ardından kent merkezinde inşası devam eden Bakırcılar çarşısı şantiye alanında incelemelerde bulunacağı bildirildi. - MALATYA