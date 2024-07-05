Bakan Kurum, Malatya'nın depremzedelerini ziyaret etti

Politika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'nın Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerini ziyaret etti.

Bakan Kurum, ilk olarak Akçadağ ilçesinde yapımı süren konut ve iş yeri alanında incelemelerde bulundu, ilgililerden bilgi aldı.

Kurum, daha sonra, yapımı tamamlanan deprem konutlarına geçerek, burada evine yerleşen 3 çocuk babası Servet Doğan (50) ve ailesini ziyaret etti.

Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyledi.

Depremin ilk anından itibaren hep birlikte mücadele verdiklerini, vatandaşların da desteğiyle çalıştıklarını kaydeden Kurum, şöyle konuştu:

"Devlet olarak milletimizle el ele afet bölgemizin ayağa kalkması için gereken her türlü mücadeleyi vermeye çalıştık. 6 Şubat sonrasında bir taraftan enkaz kaldırdık, bir taraftan hasar tespiti yaptık, bir taraftan yeni konutların yerlerini seçtik, temellerini attık. Hamdolsun bugün de evinize gelip mutluluğunuza şahitlik ediyoruz. Bizim için en güzeli bu. Bize dua ediyorsunuz ya, bizim için en büyük mutluluk bu. Burada, bu sağlam evlerde, ailenizle, çocuklarınızla huzur içerisinde yaşıyorsunuz. Bizim tek isteğimiz bu."

Servet Doğan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah Cumhurbaşkanı'mızı ve kadrolarını başımızdan eksik etmesin. Görüyorsunuz güzel evimiz var." dedi.

Doğanşehir ilçesine ziyaret

Kurum, daha sonra Doğanşehir ilçesine geçerek, konteynerde hizmet veren esnafı ziyaret etti, sorunları dinledi.

Çay ocağında vatandaşlarla çay içen Kurum, buradaki konuşmasında, ilçede 2 bin 100 hak sahibi olduğunu belirtti.

İlçede kalıcı konut inşaatlarının devam ettiğini belirten Kurum, "676 konutumuzu şehrin çeperlerinde, belirlediğimiz alanlarda yapıyoruz ve bunların 349'unu da bitirdik. Teslimlerini yine Doğanşehirli kardeşlerimize yapmaya başladık. Geri kalan yaklaşık 600 civarındaki konutumuzu ve iş yerimizi de şehrin merkezi Doğu Mahallesi'nde yapacağız. İstiyoruz ki Doğanşehir yaşasın, Doğanşehir'in ticareti devam etsin." dedi.