Bakan Kurum, Özel\'in Ayazağa projesi iddialarına \'yalan söylüyor\' dedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Ayazağa'daki projeye ilişkin iddialarıyla ilgili, "Özgür Bey göz göre göre yalan söylüyor, iftira atıyor, iftira siyaseti yapıyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, partisinin grup toplantısı öncesinde, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi'ndeki projeye ilişkin iddialarına yanıt vererek, projenin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin onayıyla hayata geçirildiğini ve belediyenin projeye ortak olduğunu ifade etti.

"Özgür Bey göz göre göre yalan söylüyor, iftira atıyor, iftira siyaseti yapıyor"

Bakan Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Ayazağa'daki projeye ortak olduğunu ifade ederek, "Özgür Bey'in açıklamasını dün hep birlikte duyduk. Bir muhalefet genel başkanının konulardan bu kadar habersiz olacağını düşünmüyorum. Özgür Bey göz göre göre yalan söylüyor, iftira atıyor, iftira siyaseti yapıyor. Ayazağa'daki proje CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin teklifi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin onayıyla 2022 yılında uygulamaya geçmiş. Söz konusu projeyi onaylayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Kaldı ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi bahse konu projenin ortağı. Arsadan kaynaklı 1 milyar 100 milyon lira değerinde mülkiyete konu bir ortaklığı söz konusu. Bizi suçladığı projenin ortağı İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ama bakanlığımız bu projeye niye ortak oldu, niye girdi? Orada 950 hak sahibi vatandaşımız var ve ruhsat sürecine ilişkin sürecin uzaması sebebiyle bize başvuru yaptılar. Biz de vatandaşımızın mağduriyetinin uzamaması için ruhsatın sürecini yürüttük. Vatandaşımızın bir an önce evine kavuşması için bu iradeyi ortaya koyduk" açıklamasında bulundu.

"Bu yaptığı girişimler hiçbir şekilde belediyelerinin yolsuzluklarını örtemeyecek"

Ayazağa'daki sel felaketinin nedenin derelerin ıslah edilmemesi olduğunu aktaran Kurum, "Özgür Bey sokakta duyduğuna inanmaya çalışan bir siyaset yürütüyor. Algı siyaseti dediğimiz duyduğunu iftira atarak, yalan söyleyerek siyaset yapma girişiminde bulunuyor. Özgür Bey daha Ayazağa'ya gitmedi. Orada vatandaşlarımız vefat etti. Orada yüzlerce esnafımızın malına, canına zarar geldi. Bunun sebebinin derelerin ıslah edilmemesi, altyapının yetersiz olduğu ve bu altyapıya ilişkin gerekli iradenin koyulmadığı bir süreci yaşıyoruz ve bunun da sorumlusu doğrudan belediyelerdir. Bu yaptığı girişimler hiçbir şekilde belediyelerinin yolsuzluklarını örtemeyecek" diye konuştu.

"Ayazağa'daki yapıların yıkımını valiliğimiz koordinasyonunda gerçekleştiriyoruz"

Ayazağa'da kaçak yapıların yıkımlarına devam edildiğini ifade eden Kurum, "Bugün tüm Türkiye CHP'li belediyelerin, Yeni Partili belediyelerin yolsuzluklarını görmüştür. Hırsızlıklarına şahit olmuştur. Dolayısıyla bu çaba, hırsızlıkları ve yolsuzlukları örtme çabasıdır. Bundan hiçbir şekilde kaçamayacaklar. Ayazağa'daki yapıların yıkımını valiliğimiz koordinasyonunda gerçekleştiriyoruz. Maalesef bugüne kadar bir irade ortaya koyulmamış. Biz de bu iradeyi koyuyoruz ve derenin üzerinde işgalli yapıların yıkımını valiliğimiz koordinasyonunda gerçekleştiriyoruz. İnşallah belediye de sorumluluklarını yerine getirecek" şeklinde konuştu.