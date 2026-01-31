Başkan Halit Doğan, Bakan Murat Kurum\'a Samsun projelerini anlattı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a Samsun'da yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Samsun'da gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı makamında ziyaret etti. Başkan Doğan, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'u Samsun'umuzda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Kendisine ziyaretleri ve Samsun'umuza verdiği önem için teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" için Samsun'a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Murat Kurum'u Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan makamında ağırladı. Samsun ziyareti kapsamında Bakan Murat Kurum, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da Yüzyılın Konut Projesi'nin Samsun etabı için gerçekleştirilen kura çekilişine katıldı. Kura çekilişinin ardından Kurum, Saathane bölgesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ziyaretinin ardından Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Bakan Murat Kurum'u makamında ağırladı. Görüşmede Bakan Kurum, Başkan Doğan'ın Samsun için yürüttüğü çalışmaları ilgiyle dinledi; şehir adına yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Doğan'a başarılar diledi. Anı defterinin imzalanması ve hatıra fotoğrafı çekilişi ile ziyaret sona erdi.

"Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan yaptığı açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'u Samsun'umuzda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bakanımıza Samsun'umuzda yürüttüğümüz çalışmalar ve planlanan projelerimiz hakkında detaylı bilgiler verdik. Şehircilik, kentsel dönüşüm, sosyal konut projeleri ve şehrimizin geleceğine yönelik yatırımlar hakkında kapsamlı istişarelerde bulunduk. Kendisine bu ziyaretleri için ve Samsun'umuza verdiği önem için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN