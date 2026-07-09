Bakan Kurum, Suudi bakanlar El-Hukeyl ve Al Suud ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Kurum, Suudi bakanlar El-Hukeyl ve Al Suud ile görüştü

Bakan Kurum, Suudi bakanlar El-Hukeyl ve Al Suud ile görüştü
09.07.2026 10:56  Güncelleme: 11:00
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COP31 Başkanı ve Çevre Bakanı Murat Kurum, Suudi Arabistan'da Belediye ve Konut ile Enerji bakanlarıyla görüştü. Görüşmelerde konut, şehircilik ve enerji alanlarında iş birliği mutabakatları imzalanırken, Hayat Mekke Projesi'nin yüzde 25'inin yabancılara satışı kararlaştırıldı.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suudi Arabistan'da Belediyeler ve Konut Bakanı Macid bin Abdullah El-Hukeyl ve Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman bin Abdülaziz Al Suud ile görüştü. COP31 Eylem gündemi, konut ve şehircilik alanında iş birliklerinin ele alındığı görüşmelerde iki ülke arasında "Belediye ve Konut Sektörleri Alanında Mutabakat Zaptı" imzalandı.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi. Bakan Kurum, temasları kapsamında Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanı Macid bin Abdullah El-Hukeyl ile görüştü. COP31 Eylem gündemi ve Emlak Konut'un Suudi Arabistan'da kurduğu Emlak Konut Global Şirketi'nin Mekke'de inşasına başladığı Hayat Mekke Projesi'nin de ele alındığı görüşmede, iki ülke arasında "Belediye ve Konut Sektörleri Alanında Mutabakat Zaptı" imzalandı. Hayat Mekke Projesi'nin yüzde 25'lik kısmının yabancılara satışı noktasında da mutabık kalındı.

Emlak Konut'un Hayat Mekke Projesi için yeni karar

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Bu imzalar; şehir planlama, konut, altyapı, dijital dönüşüm ve akıllı şehirler başta olmak üzere birçok alanda iki ülke arasındaki iş birliğini daha da güçlendirecek. Görüşmemizde ayrıca Emlak Konut Global'in Mekke'de hayata geçirdiği Hayat Mekke Projesi'ni değerlendirerek, projenin yüzde 25'lik kısmının yabancı yatırımcılara satışına imkan tanınması konusunda mutabakata vardık. COP31 Başkanlığı kapsamında hazırladığımız uygulama odaklı eylem gündemi çerçevesinde iklime dirençli şehirler başta olmak üzere öncelikli çalışma alanlarımızı da ele aldık. Sayın bakana nazik misafirperverliği ve iş birliği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Enerji bakanı ile görüşme

Bakan Kurum, ikinci görüşmesini Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman bin Abdülaziz Al Suud ile gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye'nin COP31 vizyonunu paylaşan Bakan Kurum, Temiz Enerji Dönüşümü ve Elektrifikasyon, Yeşil Sanayileşme, Sıfır Atık, Gıda Güvenliği, İklim Uygulama Köprüsü, İklim Dirençli Şehirler, Gençlik ve Eğitim, Okyanuslar ve Denizler, Rio Sinerjileri, Dinamik ve Dirençli Sağlık Sistemleri'nden oluşan 10 öncelikli eylem başlığını anlattı.

COP31 için iş birliği vurgusu

Dirençli şehirler alanında 'asrın inşa seferberliği'ni örnek gösteren Bakan Kurum, temiz enerji dönüşümü konusunda da COP31'in 2035'e kadar yüzde 35 elektrifikasyona geçiş hedefine dikkat çekti. Bakan Kurum, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Riyad temaslarımız kapsamında Suudi Arabistan Enerji Bakanı Sayın Prens Abdülaziz bin Selman bin Abdülaziz Al Suud ile bir araya geldik. COP31 Başkanlığı olarak enerji dönüşümüne ilişkin vizyonumuzu ve önceliklerimizi paylaştık. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve düşük karbonlu yakıt alanlarındaki hedeflerimiz ile eylem gündemimiz kapsamında '35'e 35' küresel elektrifikasyon hedefimiz ve döngüsel ekonomiye yönelik çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Ayrıca asrın inşa seferberliği kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları ve afet sonrası dirençli şehirler inşa etme irademizi anlatarak, bu süreçte gösterdiği dayanışma ve destek dolayısıyla Suudi Arabistan'a teşekkürlerimizi ilettik. Suudi Arabistan'ın enerji alanındaki tecrübesi ve vizyonunun COP31 sürecindeki ortak hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. - RİYAD

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Kurum, Suudi bakanlar El-Hukeyl ve Al Suud ile görüştü - Son Dakika

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