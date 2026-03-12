Bakan Kurum: Türkiye 86 Milyon Vatandaşıyla Huzur İçinde Yaşıyorsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sayesindedir - Son Dakika
Bakan Kurum: Türkiye 86 Milyon Vatandaşıyla Huzur İçinde Yaşıyorsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sayesindedir

12.03.2026 09:20
Emlak Katılımın'ın 100'üncü Yıl İftar Programı'na katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın sıkça ifade ettiği gibi, Türkiye son çeyrek asırda bulunduğu coğrafyada bir güven ve istikrar adası olmuştur. Çevremizde yaşananları görüyorsunuz. Etrafımız adeta yangın yeri. Bu yangın bugün içeri sıçramıyorsa, Türkiye 86 milyon vatandaşıyla huzur içinde yaşıyorsa bu Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesindedir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Katılım'ın 100'üncü Yıl İftar Sofrası Programı'na katıldı. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen programa Bakan Murat Kurum'un yanı sıra Emlak katılım çalışanları ve çok sayıda iş insanı katıldı. Program kapsamında önce ilahiler okundu ardından Kur-an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Programda kürsüye çıkarak konuşma yapan Bakan Murat Kurum, "Bugün, dünya başkenti İstanbulumuzda, Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı şehir parklarından biri olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum, büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın 100'üncü yılı vesilesiyle düzenlenen bu anlamlı iftar programında, aynı sofrada buluştuğumuz ülkemiz için, ülkemizin 81 şehri için milletimiz için mücadele ettiğimiz arkadaşlarımızın sizlerin değerli konuklarımızın Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah'tan, bizleri sağlık, huzur ve mutluluk içinde bayrama eriştirmesini de buradan niyaz ediyorum. Şehirler, medeniyetin aynasıdır. Bir milletin şehirlerine bakarsanız; onun estetik anlayışını, ekonomik gücünü ve devlet aklını o şehirde görürsünüz. Bu nedenle tarih boyunca güçlü devletler hep güçlü şehirler kurmuştur. Selçuklu şehirlerine bakarsınız; ilmi görürsünüz. Osmanlı şehirlerine bakarsınız; adaleti ve estetiği görürsünüz. Cumhuriyet şehirlerine bakarsınız; kalkınma iradesini görürsünüz. İşte Türkiye Emlak Katılım Bankası bu şehir kurma ve kalkınma iradesinin en güçlü temsilcisidir" ifadelerini kullandı.

'İKİ YILIN SONUNDA 455 BİN KONUTU HAK SAHİBİNE TESLİM ETTİK'

Bakan Kurum, "Bildiğiniz gibi, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız ve milletimizi derinden sarsan deprem felaketiyle 11 ilimizde ağır bir yıkım yaşadık. Bir gecede 108 bin kilometrekarelik alanda ki bu 100'den fazla ülkenin yüzölçümünden daha büyük. 7'si büyükşehir ve 4'ü il olmak üzere 11 ilimizde hayat durdu. 680 bin binamız yıkıldı. Bugün Kağıthane'de yaptığımız konutların teslimini gerçekleştirirken, Kağıthane Belediye Başkanımız 'Sayın Bakanım, orada yapılan inşaat faaliyetleri 3 tane Kağıthane ediyor' dedi. 3 tane Kağıthane'nin yıkıldığını düşünün ve devletimiz gerçekten çok hızlı aksiyon alma, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin o zor gününde destek olmak suretiyle bu çalışmayı ortaya koydu. Bu dayanışma ruhuyla, aslında buradaki tüm arkadaşlarımın desteğiyle asrın inşa seferberliğini hayata geçirdik. Kendisini ülkesine ve afetzede kardeşlerine adayan 200 bin orada mimar, mühendis ve işçi kardeşlerimle birlikte gece gündüz demeden çalıştık. Rekor bir hızla belki dünyada eşi benzeri olmayan bir hızla saatte 23, günde 550 konut üreterek iki yılın sonunda 455 bin konutu hak sahibi kardeşlerimize, vatandaşlarımıza teslim ettik. Elbette önceliğimiz vatandaşlarımızın bir an önce sıcak yuvalarına kavuşmasıydı" dedi.

'TÜRKİYE SON ÇEYREK ASIRDA BULUNDUĞU COĞRAFYADA GÜVEN VE İSTİKRAR ADASI OLMUŞTUR'

Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın sıkça ifade ettiği gibi, Türkiye son çeyrek asırda bulunduğu coğrafyada bir güven ve istikrar adası olmuştur. Önemlidir bu güven ve istikrar adası olabilmek ki böylesi bir ortamda ülkenizi ön plana çıkaran, burada huzurun ve barışın adresi olmak ayrıcalıktır. İşte çevremizde yaşananları görüyorsunuz. Etrafımız adeta yangın yeri. Bu yangın bugün içeri sıçramıyorsa, Türkiye 86 milyon vatandaşıyla huzur içinde yaşıyorsa bu Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesindedir" dedi.

Kaynak: DHA

