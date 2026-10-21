Bakan Kurum, Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım\'ı kentsel dönüşüm için kabul etti

Bakan Kurum, Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'ı kentsel dönüşüm için kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ı bakanlığında kabul etti. Kabulde kentsel dönüşüm çalışmaları, ilçe için yürütülen projeler ve planlanan yatırımlar değerlendirildi.
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ı kabul etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ümraniye Belediye Başkanımız Sayın İsmet Yıldırım'ı bakanlığımızda kabul ettik. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı, ilçemiz için yürüttüğümüz projelerimizi ve planladığımız yatırımları değerlendirdik. İstanbul'umuzun ihtiyaçlarını gözetmeye, vatandaşımızın refahı için güç ve gönül birliği içinde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.
Kaynak: DHA
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