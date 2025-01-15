Bakan Kurum, Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar\'ı Kabul Etti

Politika

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı bakanlıkta kabul etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kabule ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı bakanlığımızda kabul ettik. İlçemizin ihtiyaçlarını, vatandaşlarımızın istek ve taleplerini istişare ederek, bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da gereken noktalarda desteklerimizi sürdüreceğimizi ilettik" dedi.