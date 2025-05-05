Bakan Kurum, Yerel Yönetimlerle İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
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Politika

Bakan Kurum, Yerel Yönetimlerle İşbirliğini Güçlendiriyor

Bakan Kurum, Yerel Yönetimlerle İşbirliğini Güçlendiriyor

Çevre Bakanı Kurum, belediye başkanları ile iş birliği toplantısı düzenledi.

05.05.2025 14:39
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı kabul etti.

Bakanlıkta gerçekleşen kabulle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı Bakanlığımızda ağırladık. Yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Politika, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kurum, Yerel Yönetimlerle İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika

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