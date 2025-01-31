Bakan Memişoğlu'ndan Kütahya Ziyareti - Son Dakika
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Politika

Bakan Memişoğlu'ndan Kütahya Ziyareti

Bakan Memişoğlu\'ndan Kütahya Ziyareti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti, sağlık yatırımlarını görüştü.

31.01.2025 19:37
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Parti binasında İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ve teşkilat mensupları tarafından karşılanan Bakan Memişoğlu, burada bilgi alışverişinde bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. 11 Ocak'ta gerçekleştirilen 8. Olağan Genel Kurul sonrası AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'na seçilen Ceyda Çetin Erenler'i tebrik eden Memişoğlu, Erenler ve AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile bir araya gelerek, kentteki sağlık yatırımlarıyla alakalı değerlendirmede bulundu. İl Başkanı Erenler, Bakan Memişoğlu'na bir hediye takdim etti. Memişoğlu, daha sonra parti toplantı salonunda teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek, onlara hitap etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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