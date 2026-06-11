Bakan Memişoğlu: Türkiye sağlık teknolojisi üreten merkez olacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığı olarak en büyük hedeflerimizden biri, Türkiye'nin sadece sağlık hizmeti değil sağlık teknolojisini üreten bir merkez olmasıdır." dedi.

Bakan Memişoğlu, Lokman Hekim Üniversitesi'ndeki Vital Simülasyon Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Memişoğlu, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 24 yılda Türkiye'nin sağlık alanında elde ettiği başarıda ülkedeki beşeri sermayenin de önemli rolünün olduğunu belirterek, "Bizler, sağlıkçılar, insanları iyileştirmek ve onlara iyilik etmek, onlara şifa vermek için çalışan insanlarız. Doktorundan hemşiresine, sağlık memurundan sağlık yöneticilerine herkesin bu konudaki çabası için teşekkür ediyoruz." dedi.

"Biz, insanı geliştireceğiz, insanı değerli kılacağız, o da insanlara iyilik yapacak. Sağlık böyle bir şeydir." ifadelerini kullanan Memişoğlu, sağlık eğitiminde bilgi, yetenek ve uygulamanın birlikte güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Memişoğlu, gençlere seslenerek, "Sizlerin bizden daha iyi olmasını istiyoruz. Bizden daha iyi eğitim almanızı, daha bilgili ve daha yeterli olmanızı arzu ediyoruz çünkü sizler, bizden daha iyi olacaksınız ki bu ülkenin gelişimini hep birlikte sağlayalım." diye konuştu.

Bilginin önemine işaret eden Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığı olarak en büyük hedeflerimizden biri, Türkiye'nin sadece sağlık hizmeti değil sağlık teknolojisini üreten bir merkez olmasıdır. Türkiye'nin hem sağlık altyapısıyla hem de sağlık insan gücüyle bunu yapabilecek kabiliyeti var. İşte bu ekosistemi hep beraber oluşturmamız gerekiyor. Üniversitelerimizle, araştırmacılarımızla, bilim insanlarımızla, gençlerimizle, yatırımcımızla, sanayicimizle." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde oluşturdukları "Üreten Sağlık Portalı"na sağlıkta yeni bir fikri olan herkesi davet eden Memişoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu portalda fikrini söyleyenlere o fikrin mülkiyet hakkını kendisine vererek ticari ürün haline getirmek için Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB olarak destekliyoruz. Gerekli araştırmaları, gerekli planlamaları, gerekirse sanayicisini, gerekirse finansmanını sağlayacak bir ekosistem oluşturmak için çalışıyoruz. Bu işlerin bugünden yarına çok çabuk olacağı gibi bir algı oluşmasını istemem ama buna hepimiz dahil olursak birlikte bu işi başaracağımıza hiç şüphem yok."

Konuşmaların ardından Bakan Memişoğlu, katılımcılarla Lokman Hekim Üniversitesi Vital Simülasyon Merkezi'nin açılış kurdelesini kesti.

Açılışın ardından merkezi gezen Memişoğlu, yetkililerden bilgi aldı.