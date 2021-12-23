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Bakan Muş: "Gürbulak'ta 462 kilogram sıvı metamfetamin yakalayan personelimizi tebrik ediyorum" - Son Dakika

Bakan Muş: "Gürbulak'ta 462 kilogram sıvı metamfetamin yakalayan personelimizi tebrik ediyorum"

23.12.2021 00:58
Bakan Muş: "Gürbulak'ta 462 kilogram sıvı metamfetamin yakalayan personelimizi tebrik ediyorum"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak'ta rekor miktar olarak kayıtlara geçen 462 kilogram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirterek, yakalamayı yapan gümrük muhafaza ekiplerini tebrik etti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak'ta rekor miktar olarak kayıtlara geçen 462 kilogram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirterek, yakalamayı yapan gümrük muhafaza ekiplerini tebrik etti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımıza bağlı gümrük muhafaza birimlerimizce Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 462,5 kilogram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Yapılan başarılı operasyonla rekor miktarda uyuşturucu maddenin ülkemize girişine izin vermeyen personellerimizi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Metamfetamin, Mehmet Muş, Uyuşturucu, Medya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Muş: 'Gürbulak'ta 462 kilogram sıvı metamfetamin yakalayan personelimizi tebrik ediyorum' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Muş: "Gürbulak'ta 462 kilogram sıvı metamfetamin yakalayan personelimizi tebrik ediyorum" - Son Dakika
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