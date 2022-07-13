Bakan Nebati'den gerileyen işsizlik oranları sonrası açıklama: İstihdam bugüne kadar ki en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika
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Bakan Nebati'den gerileyen işsizlik oranları sonrası açıklama: İstihdam bugüne kadar ki en yüksek seviyesine ulaştı

13.07.2022 17:04
Bakan Nebati'den gerileyen işsizlik oranları sonrası açıklama: İstihdam bugüne kadar ki en yüksek seviyesine ulaştı

Küresel tedarik krizinden doğan fırsatları iyi değerlendiren Türkiye, ihracat ve istihdamı artırarak ekonomiyi tabanın geneline yaymaya başladı. Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan adımların iş dünyasında olumlu yansımalarının olduğunu ifade eden Bakan Nebati, işsizlik oranının mayıs ayında yüzde 10,9 oranına gerilediğini açıkladı. İstihdam oranınınsa mayıs ayında yüzde 47,8 olduğu belirten Nebati, "Bugüne kadarki en yüksek seviyesine (2005 yılı sonrası) ulaşmıştır" sözlerini kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan adımların piyasalara yansımasına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

MAYIS AYINDA İŞSİZSİZ ORANI 10,9'A GERİLEDİ

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan adımların ve ekonomik aktivitedeki canlı seyrin istihdam piyasasına olumlu yansımalarını görmekteyiz. Mayıs ayında 358 bin kişi ilave istihdam sağlanırken, işsizlik oranı yüzde 10,9 oranına gerilemiştir." ifadelerini kullandı.

"İSTİHDAM BUGÜNE KADARKİ EN YÜKSEK SEVİYEDE"

İstihdam oranı mayıs ayında yüzde 47,8 olmuş ve bugüne kadarki en yüksek seviyesine (2005 yılı sonrası) ulaşmıştır. İş gücüne katılma oranı mayıs ayında yüzde 53,6 olmuş ve 2019 yılının Mart ayından bu yana en yüksek değerini almıştır. Toplam istihdamımız 2022 Mayıs ayı itibarıyla salgın öncesi seviyelerinin üzerindeki seyrini sürdürerek 30,8 milyon kişiye ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati: İstihdam oranı en yüksek seviyesine ulaştı
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Kaynak: DHA

Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Nebati'den gerileyen işsizlik oranları sonrası açıklama: İstihdam bugüne kadar ki en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Nebati'den gerileyen işsizlik oranları sonrası açıklama: İstihdam bugüne kadar ki en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika
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