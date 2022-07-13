İstihdam oranı mayıs ayında yüzde 47,8 olmuş ve bugüne kadarki en yüksek seviyesine (2005 yılı sonrası) ulaşmıştır. İş gücüne katılma oranı mayıs ayında yüzde 53,6 olmuş ve 2019 yılının Mart ayından bu yana en yüksek değerini almıştır. Toplam istihdamımız 2022 Mayıs ayı itibarıyla salgın öncesi seviyelerinin üzerindeki seyrini sürdürerek 30,8 milyon kişiye ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan adımların ve ekonomik aktivitedeki canlı seyrin istihdam piyasasına olumlu yansımalarını görmekteyiz. Mayıs ayında 358 bin kişi ilave istihdam sağlanırken, işsizlik oranı yüzde 10,9 oranına gerilemiştir." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati , Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan adımların piyasalara yansımasına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Kaynak: DHA

Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bakan Nebati'den gerileyen işsizlik oranları sonrası açıklama: İstihdam bugüne kadar ki en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika

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