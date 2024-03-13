Bakan Özhaseki Çetinkaya'nın projelerine destek sözü verdi - Son Dakika
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Politika

Bakan Özhaseki Çetinkaya'nın projelerine destek sözü verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya'ya destek verdiğini ifade etti. Özhaseki, depreme dayanıklı binaların yapılması ve kentsel dönüşüm konularında çalışacaklarını söyledi.

13.03.2024 23:35  Güncelleme: 23:40
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Bakan Özhaseki Çetinkaya'nın projelerine destek sözü verdi

KARABÜK - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, vatandaşlara bir araya geldiği iftar programında Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya'ya destek verdi.

Bir dizi ziyaretler için Karabük'e gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

Programda konuşan Bakan Özhaseki, Türkiye'de bir deprem gerçeğinin bulunduğuna dikkat çekerek, "Binalarımızı depreme dirençli hale getirmemiz lazım. Bakanlık olarak biz hazırız. Elimizde ne kadar imkan varsa bunu seferber etmeye hazırız. Karabük'ümüzü geleceğe hazırlamaya biz varız. İnşallah sizler de önümüzdeki seçimlerde sizin için çalışacak kentsel dönüşümün bilincini iş edecek, Özkan kardeşimizi seçersiniz. Ben de sonuna kadar destek vermeye hazırım" dedi.

"Değerli kardeşlerim, biz söz verirsek yaparız" diyen Özhaseki, "Biz söz vermişsek yerine getirmiş bir Cumhurbaşkanımız var. Allah'a hamdolsun. Bizim ömrümüz hizmetle geçti. Biz söz verdik size. Sayın Cumhurbaşkanımız sizlere söz verdi. Sizleri evinize alıncaya kadar güvenle o evlerinizde oturuncaya kadar Allah'ın izniyle biz buradayız ve gitmeyeceğiz. Sözümüzü yerine getireceğiz diyorum. Siz de inşallah burada tercihlerinizle sizin için çalışacak genç kardeşinizi seçersiniz. Kentsel dönüşümünü, altyapısını hazırlar. Ben de bakanlık tarafında onun bir abisi olarak sonuna kadar yanında durmaya söz veriyorum. Bundan hiç endişeniz olmasın. Belki de Karabük'te yapılacak en güzel hizmet bu olur" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

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