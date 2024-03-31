Bakan Özhaseki: İnsanların siyasi tercihi başımızın üstünde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada; "İnsanların siyasi tercihi başımızın üstünde" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Mahalli İdareler Seçimi için Talas ilçesinde bulunan özel bir okuldaki 1356 nolu sandıkta oyunu kullandı. Eşi Neşe Özhaseki ile beraber oyunu kullanan Bakan Özhaseki, çıkışta açıklamalarda bulundu. Özhaseki; insanların siyasi tercihlerinin başlarının üzerinde olduğunu kaydederek, "Çok şükür oyumuzu kullandık. Vatandaşlık hakkımızı kullanıyoruz. Burada söylenebilecek en önemli şey, Türkiye'nin gelmiş olduğu demokratik olgunluk. Çok şükür bizim iktidarımız döneminde her seçimler çok yüksek katılımlı ve huzur içerisinde geçti. Bu işin en önemli tarafı kavgasız, gürültüsüz bir seçim döneminin atlatılması. Türkiye'nin böyle bir demokratik olgunluğa erişmesi. Çünkü insanların siyasi tercihi başımızın üstünde. Bugün şöyle düşünülür, yarın farklı tercihlerde bulunulabilir. Bunlar hep saygıyla karşılanması gereken işler. İnsanları özelindeki yaşamı hep kendini ilgilendirir. Önemli olan iradelerini sandığa yansıtmaları" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin demokratik olgunluğu gösterdiğinin altını çizen Bakan Özhaseki, "En önemlisi bu. Bu seçimler yerel seçimler olduğu için bir noktada farklı bir anlam daha taşıyor. O da herkes geleceğini inşat etmesini düşündüğü insanları seçiyor. Yaşadığı şehirde, bulunduğu ilçede kimin kendisini idare etmesini ve kimi 5 sene boyunca görmek istiyorsa onu tercih ediyorlar. Bu da son derece önemli. Çünkü şehirlerin geleceği yerel yöneticinin ufku ile doğru orantıda. Bende yıllarca hizmet ettim. Şimdi de arkadaşlarımız hizmet ediyorlar. Bir çizgi üzerinde hizmet ağırlıklı, şehri büyüten, insanların refahını artıran ve günlük yaşamı kolaylaştıran her türlü tedbiri alarak şimdiye kadar geldik. Şaibesiz, gürültüsüz, kavgasız dedikodusuz bir ortamda geldik. Kayseri zaten kavgayı da, gürültüyü de sevmez. Hep barıştan, hizmetten ve huzursan yana oyunu kullanmıştır. Bugüne kadar böyle gördük. Böyle olacağına da inanıyorum. İnşallah seçimlerin sonucu hayırlı olur" şeklinde konuştu. - KAYSERİ
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