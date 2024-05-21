Bakan Özhaseki: Kaçak yapıları yıkacağız, yatların hepsini kayıt altına alacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Özhaseki: Kaçak yapıları yıkacağız, yatların hepsini kayıt altına alacağız

Bakan Özhaseki: Kaçak yapıları yıkacağız, yatların hepsini kayıt altına alacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sahil şeritlerindeki kaçak yapıları yıkacaklarını ve yatları kayıt altına alacaklarını açıkladı. Ayrıca denizlerin kirlenmesini önlemek için önlemler alacaklarını belirtti.

21.05.2024 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Mafyavari tutumlarla sahil şeritlerinde bazı bölgelerin işgal edildiğini görüyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. Hukuk dışı yapıları, mevzuata aykırı tüm uygulamaları yani bütün kaçak yapıları yıkacağız. Yatların hepsini kayıt altına alacağız. Burada tatil yapıyorsa, onun belirlenen ücretini ödeyecek" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Artvin'den Hatay'a doğru bütün kıyıları denetlediklerini belirten Bakan Özhaseki, "Mafyavari tutumlarla sahil şeritlerinde bazı bölgelerin işgal edildiğini görüyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. Hukuk dışı yapıları, mevzuata aykırı tüm uygulamaları, yani bütün kaçak yapıları yıkacağız. Şimdi bir de ALO ihbar hattı kuracağız orada. Vatandaş diyecek ki 'bizim burada denize ulaşmamızı şunlar engelliyor.' Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünde bir güç, Türk devletinin üstünde bir güç yoktur. Aksini düşünüp kaçak yapılar işletenlere hukuk ile cevap vereceğiz. Tüm kaçak yapıları temizleyip milletimizin sahillere, plajlara rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayacağız. Ben bunu söyledim ya bana bir sürü ihbar geldi. 'Şurada siteler kuruldu' diyor. 'Bunlar zengin adamlar, oradan sahile inişimizi engelliyorlar' diye" ifadelerini kullandı.

Bu konuda devletin üzerine düşen görevi yerine getireceğinin altını çizen Bakan Özhaseki, "Bunun temel prensiplerini, altyapısını bir 15-20 gün oluşturalım. Nasıl hareket edeceğimizi, nasıl burada bir yol haritası izleyeceğimizi. Ondan sonra çıkıp devam edeceğiz. Yaz boyunca herkes bunlara şahit olacak. Oteller belki en fazla olsa olsa kendi önüne şezlong atıyor. Ama oradan gelene geçene mani olmuyor. Denize girene bir şey demiyor. Sorun orada değil. Ama asıl mesele diğer tarafta yani bir koy bulmuşlar. 3-4 kişi çökmüş oraya büfemsi bir şey koymuş. Orada ufak tefek bir şey satıyor ama bir şezlonga git otur bak kaç lira istiyor. Ailesiyle gitmiş insanlar, nasıl bu işgalcilerle muhatap olsunlar ki" diye konuştu.

"Denizlerimizin kirlenmesini önleyeceğiz"

Kimsenin hukuk dışı iş yapmasına müsaade etmeyeceklerini belirten Bakan Özhaseki, "O yüzden oraları temizleyeceğiz. Bir kısmını Kültür ve Turizm Bakanımızla yine konuştuk, halk plajları açacaklar. Bizim tüm Türkiye'deki kıyılara bakan MÜÇEV adında bir kuruluşumuz var. Sahillerde sorumlu olduğu yerleri işletecek. Buralarda bir iki ihtiyaç mahalli yapacağız tabii. Denizlerimizin kirlenmesini önleyeceğiz. Temiz tutacağız. Ondan sonra vatandaş kendi ihtiyacını görür zaten. Yediğini, içtiğini alıyor, götürüyor, getiriyor. Ticarete gerek yok orada" dedi.

"Yatların hepsini kayıt altına alacağız, burada tatil yapıyorsa, onun belirlenen ücretini ödeyecek"

Yatların hepsini denetim altına alacaklarını 'mapa şamandıra' sistemini başlatacaklarını açıklayan Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Örneğin birisi bir tekne alıyor ve teknesini üç ay koylarımıza çekiyor. Orada yaz tatili yapıyor. Yapsınlar, sorun yok ama denizleri kirletiyorlar, teknelerini ağaçlara bağlayarak ağaçları kırıyorlar. Biz de 'mapa şamandıra' projemiz ile bunların önüne geçeceğiz. Teknelerini, kuracağımız mapa şamandıraya bağlayacaklar. Yatların hepsini kayıt altına alacağız. Burada tatil yapıyorsa, onun belirlenen ücretini ödeyecek. Sonra da yanına getirdiğimiz atık gemisine atıklarını verecek. Vermek zorunda kalacak, denize atıklarını boşaltamayacak. Hepsini denetleyeceğiz ve denizlerimizi koruyacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA

Mehmet Özhaseki, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Özhaseki: Kaçak yapıları yıkacağız, yatların hepsini kayıt altına alacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:57 Meme kanserini yenen Esma Esad’a lösemi teşhisi konuldu Meme kanserini yenen Esma Esad'a lösemi teşhisi konuldu
11:19 Bahçeli, Reisi’nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti
10:33 Maliye’den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza Maliye'den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza
09:46 İbrahim Reisi’nin cenaze töreninden ilk görüntüler İzdiham yaşandı İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşandı
09:23 İran, Reisi için düşman bellediği ülkeden yardım istemiş İran, Reisi için düşman bellediği ülkeden yardım istemiş
11:17 Arkadaşların borç tartışması cinayetle bitti Kız arkadaşına tokat atılınca kurşun yağdırdı Arkadaşların borç tartışması cinayetle bitti! Kız arkadaşına tokat atılınca kurşun yağdırdı
11:06 Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam
11:04 Ne Fener ne Beşiktaş Suudi Arabistan takımı Jose Mourinho’yu bitiriyor Ne Fener ne Beşiktaş! Suudi Arabistan takımı Jose Mourinho'yu bitiriyor
10:54 Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu İlk ağızdan yalanlama geldi Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu? İlk ağızdan yalanlama geldi
10:23 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı
10:03 İran halkı Reisi’yi son yolculuğuna uğurluyor Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt İran halkı Reisi'yi son yolculuğuna uğurluyor! Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt
09:42 17 yaşındaki rapçi silahla oyun oynarken kendisini vurdu 17 yaşındaki rapçi silahla oyun oynarken kendisini vurdu
09:23 Reisi’nin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yanıt bekleyen 2 soru Reisi'nin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yanıt bekleyen 2 soru
09:16 Ayhan Bora Kaplan davası müştekisinden çarpıcı iddia: Sinan Ateş, silah kaçakçılığını bildiği için öldürüldü Ayhan Bora Kaplan davası müştekisinden çarpıcı iddia: Sinan Ateş, silah kaçakçılığını bildiği için öldürüldü
09:13 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç’un RAMS Park’a nasıl geldiği ortaya çıktı Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 12:54:05. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Özhaseki: Kaçak yapıları yıkacağız, yatların hepsini kayıt altına alacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement