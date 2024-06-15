Bakan Özhaseki: Kalıcı deprem konutlarının tamamını 2025 sonuna kadar teslim edeceğiz - Son Dakika
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Politika

Bakan Özhaseki: Kalıcı deprem konutlarının tamamını 2025 sonuna kadar teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman'da yaptığı açıklamada, kalıcı deprem konutlarının tamamının 2025 yılı sonuna kadar hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti. Özhaseki, Adıyaman'da devam eden inşaatlarda yapılan incelemelerde, 8 bin konutun teslim edildiğini ve önümüzdeki dönemde her ay birkaç bin konutun daha teslim edileceğini ifade etti. Ayrıca, 16 bin 500 konutun bulunduğu İndere bölgesindeki şantiyede çalışmaların hızla devam ettiğini ve aynı zamanda okul ve sağlık ocakları gibi tesislerin de yapıldığını söyledi. Özhaseki, depremin büyük bir afet olduğunu ve 18 ilin zarar gördüğünü belirterek, şu ana kadar 76 bin konutun teslim edildiğini ve sene sonuna kadar 200 bin konutun daha teslim edileceğini ifade etti.

15.06.2024 03:08
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Bakan Özhaseki: "Kalıcı deprem konutlarının tamamını 2025 sonuna kadar teslim edeceğiz"

ADIYAMAN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ziyaret ettiği Adıyaman'da kalıcı deprem konutlarının tamamını 2025 yılı sonuna kadar hak sahiplerine teslim edeceklerini açıkladı.

Adıyaman merkez İndere bölgesinde yapımı devam eden kalıcı deprem konut alanları ile yapımı devam eden inşaatlarda incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kalıcı deprem konutlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Özhaseki, "Depremde en çok hasar gören illerimizden biri de Adıyaman. Ortalama AFAD olarak hesaplandığında 43 bin civarında hak sahibi var burada. Biz de buna göre planlamamızı yaptık ve 46 bin civarında geneli konut olmak üzere geriye kalan küçük bir bölümde iş yeri olmak üzere konutlara başladık. Zaten 8 bin kadar konut da burada teslim edildi. Önümüzdeki zamanda her ay birkaç bin konut teslim etmeye devam edeceğiz. Şuan İndere'de şuanda bulunduğumuz yerde Türkiye'de en büyük şantiyenin biri var. 16 bin 500 konutun olduğu bir şantiyedeyiz. 10 bine yakın arkadaşımız çalışıyor. İnşaatlar bütün hızıyla devam ediyor. Bir taraftan evlerimizi yaparken bir taraftan da yol gibi su, kanal gibi bir takım temel ihtiyaçları da gidermek için büyük bir mücadele ediyoruz. Aynı zamanda insanlar buraya geldiğinde rahat etmeleri için okullar, sağlık ocakları gibi de yeni tesisler yapmaya gayret gösteriyoruz. Aslında genel itibariyle bakıldığı zaman şunu çok net söyleyebiliriz ki son deprem büyük bir afetti. Bizim Anadolu'da başımıza gelebilecek en büyük felaketti. 850 bin civarında bağımsız bölüm yıkıldı yada yıkılmak üzere. Maddi hasar 100 milyar doların üzerinde. Bu durumdan toplam 18 ilimiz zarar gördü. 14 milyon insan mağdur oldu. Bu yaraları sarmak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Çok şükür altından kalkıyoruz. Bizler büyük bir milletiz, büyük bir devletiz. Şuanda bin 240 yerde şantiyelerimiz var. Burası da onlardan birisi. 4 bin 333 köyde de yıkılmış olan köy evlerimizi yapıyoruz. 100 bin civarında çelikten devam ettiğimiz köy evlerimizi yapıyoruz. Bütün bu çabalar neticesinde Allah nasip ederse şuana kadar 76 bin konut teslim ettik ama sene sonuna kadar 200 bin konutu teslim etmiş olacağız. Sonra da her ay peyder pey 10 bin, 15 bin, 20 bin konut vermeye devam edeceğiz. ve gelecek senenin sonuna doğru bütün hak sahiplerine haklarını vermiş olacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Mehmet Özhaseki, Adıyaman, Deprem, Deprem, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Özhaseki: Kalıcı deprem konutlarının tamamını 2025 sonuna kadar teslim edeceğiz - Son Dakika

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