Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki Kars\'ta ziyaretlerde bulundu

AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, esnaf ve vatandaşlarla buluştu

AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, kent merkezindeki kapalı pazar yerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yaman, ziyarette hayata geçirmeyi planladığı projeler hakkında bilgi verdi. Esnaf ve vatandaşlar, Yaman'a teşekkür etti. Yaman, seçilmesi halinde kapalı pazar yerini daha kullanışlı hale getireceklerini ve Bilecik için çalışacaklarını vurguladı. Ziyarete AK Parti İl Başkanı, Merkez İlçe Başkanı, İl Genel ve Belediye Meclisi üyesi adayları ile partililer de katıldı.