Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki Kars'ta ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Politika

Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki Kars'ta ziyaretlerde bulundu

Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki Kars\'ta ziyaretlerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ardahan'daki programının ardından Kars'a gelerek Cumhur İttifakı MHP Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Özhaseki, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel ve Cumhur İttifakı Kars Belediye Başkan adayı Ötüken Senger tarafından karşılandı. Ziyaret sırasında Özhaseki, partililerle sohbet ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

26.03.2024 15:01
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kars'ta ziyaretlerde bulundu.

Özhaseki, Ardahan'daki programının ardından geldiği Kars'ta, Cumhur İttifakı MHP Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel ve Cumhur İttifakı Kars Belediye Başkan adayı Ötüken Senger tarafından karşılanan Özhaseki, partililerle sohbet etti.

Özhaseki, burada vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki Kars'ta ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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