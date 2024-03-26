Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki Kars\'ta ziyaretlerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kars'ta ziyaretlerde bulundu.
Özhaseki, Ardahan'daki programının ardından geldiği Kars'ta, Cumhur İttifakı MHP Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.
AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel ve Cumhur İttifakı Kars Belediye Başkan adayı Ötüken Senger tarafından karşılanan Özhaseki, partililerle sohbet etti.
Özhaseki, burada vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.
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Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 5 yıl boyunca çoğunlukla şahsi imar planlarıyla meşgul olduğunu belirtti. Tütüncü, Antalya'nın çözüm bekleyen sorunlarının konuşulması gerektiğini vurgulayarak, seçimlerde Cumhur İttifakı'nın zaferinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Antalya'nın altyapı sorunlarına dikkat çekerek, yeni bir vizyonun gerekliliğini vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor. Manavoğlu, Muratpaşa'nın eksikliklerini ve endişelerini dile getirerek, altyapı, kanalizasyon ve trafik gibi sorunlara çözüm önerileri sunuyor. Ayrıca, emekli kahvehanesi, görme engelliler için kaldırım, çocuklar için temalı park projeleri ve gençlik evleri gibi sosyal projeleri hayata geçirmeyi planlıyor.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Cengiz Topel Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, ekonomik mücadele veren esnafın yanında olduklarını belirtti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hayrullah Şahin ve oda yönetimini ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, otobüsçüler esnafına hitap ederek, 'Bir aile gibiyiz. Sevinciniz sevincimiz, sıkıntınız sıkıntımız. Allah hepinizden razı olsun' dedi.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bayrampaşa'da yaptığı konuşmada, İstanbul'da huzurlu ve güvenli sokaklar istediklerini belirtti.
Hamza Yerlikaya, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal'ı ziyaret ederek, Kırşehir'e e-spor merkezi, spor salonu, atletizm pisti, tenis kortları gibi yatırımların yapılacağını açıkladı. Yerlikaya, Cumhur İttifakı olarak Kırşehir Belediyesini tekrar kazanmak istediklerini belirtti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini yerine getirdiklerini vurguladı.
CHP Adıyaman Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Tutdere, kendisine ait posterlerin sökülmesi üzerine bütün adaylara çağrıda bulunarak, 'Bütün adaylar posterlerini göndersinler, seçim karargahıma asacağım' dedi.
AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, kent merkezindeki kapalı pazar yerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yaman, ziyarette hayata geçirmeyi planladığı projeler hakkında bilgi verdi. Esnaf ve vatandaşlar, Yaman'a teşekkür etti. Yaman, seçilmesi halinde kapalı pazar yerini daha kullanışlı hale getireceklerini ve Bilecik için çalışacaklarını vurguladı. Ziyarete AK Parti İl Başkanı, Merkez İlçe Başkanı, İl Genel ve Belediye Meclisi üyesi adayları ile partililer de katıldı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Geyve ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, partinin üye sayısının 500 binin üzerine çıktığını ve MHP ile İYİ Parti'yi geride bıraktıklarını belirtti.
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