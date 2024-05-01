Bakan Özhaseki, Moğolistan İnşaat ve Kentsel Kalkınma Bakanı Davaasuren'i kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Özhaseki, Moğolistan İnşaat ve Kentsel Kalkınma Bakanı Davaasuren'i kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Moğolistan İnşaat ve Kentsel Kalkınma Bakanı Tserenpil Davaasuren'i kabul etti. Bakan Özhaseki, Türkiye'nin inşaat sektörü altyapısı ve deprem sonrası izlediği kalkınma politikasını paylaşarak, dost ülke Moğolistan ile tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını belirtti. Moğolistan İnşaat ve Kentsel Kalkınma Bakanı Davaasuren ise Türkiye'nin hayranlık verici inşaat sektörü ve kalkınma politikasını takdirle karşıladığını ve bu tecrübeleri kendi projelerinde kullanmak istediklerini ifade etti.

01.05.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Özhaseki, Moğolistan İnşaat ve Kentsel Kalkınma Bakanı Davaasuren'i kabul etti

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Moğolistan İnşaat ve Kentsel Kalkınma Bakanı Tserenpil Davaasuren'i kabul etti.

Bakan Özhaseki, TOKİ'nin deprem bölgesinde yapmış olduğu evlerin yıkılmadığını belirterek, "Bu, işimizi ne kadar itinayla yaptığımızın ve teknolojiye ne kadar hakim olduğumuzun bir işareti. Güvenli şehirler oluşturabilmek adına ülkemiz büyük tecrübelere sahip. Bu tecrübeleri dost ülke Moğolistan ile paylaşmaya hazırız" dedi.

Türkiye'deki inşaat sektörü altyapısı ve deprem sonrası izlediğiniz kalkınma politikasının hayranlık verici olduğunu söyleyen Moğolistan İnşaat ve Kentsel Kalkınma Bakanı Davaasuren, "Bu tecrübelerinizi bizimle paylaşırsanız, uygulayacağımız projelerde bunlara yer vermek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Mehmet Özhaseki, Moğolistan, Türkiye, Deprem, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Özhaseki, Moğolistan İnşaat ve Kentsel Kalkınma Bakanı Davaasuren'i kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
20:39 İstanbul Valisi Davut Gül’den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz
20:38 Meteoroloji’den 34 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 34 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
19:31 Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs’ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı
19:17 İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor
18:04 Paris’teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Eylemcilere Copla Müdahale Etti Paris'teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Eylemcilere Copla Müdahale Etti
16:53 BBP Genel Başkanı Destici’den TİP lideri Baş’a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu BBP Genel Başkanı Destici'den TİP lideri Baş'a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu
16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
15:56 Zonguldak’ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı Zonguldak'ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı
15:40 Türkiye, İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor
15:11 ABD’nin Kansas eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı ABD'nin Kansas eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı
14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 21:28:44. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Özhaseki, Moğolistan İnşaat ve Kentsel Kalkınma Bakanı Davaasuren'i kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement