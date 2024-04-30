Bakan Özhaseki: Sene sonuna kadar 200 bin konut teslim edeceğiz - Son Dakika
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Politika

Bakan Özhaseki: Sene sonuna kadar 200 bin konut teslim edeceğiz

Bakan Özhaseki: Sene sonuna kadar 200 bin konut teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sene sonuna kadar 200 bin konutun teslimatını yapacaklarını ve her ay 10-15 bin evin teslim edilmeye devam edileceğini açıkladı. Ayrıca, Türkiye Karbon Piyasası Geliştirme Projesi ile ulusal emisyon ticaret sisteminin güçlendirilmesi ve düşük karbonlu ekonomiye geçişin desteklenmesi hedefleniyor.

30.04.2024 12:40  Güncelleme: 12:42
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Sene sonuna kadar 200 bin konutun teslimatını yapacağız. Her ay 10-15 bin gibi bir sayıda da evlerimizi teslim etmeye devam edeceğiz" dedi.

Dünya Bankası ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında "Türkiye Karbon Piyasası Geliştirme Projesi" başlatıldı. Projenin tanıtımı Ankara'da İller Bankası Sosyal Tesisleri'nde tanıtıldı. Proje çerçevesinde, ulusal emisyon noktasında ticaret sisteminin daha sağlam temellere oturtulması planlanıyor.

Ayrıca projenin düşük karbonlu ve rekabetçi bir ekonomiye geçişe katkı sağlanması da amaçlanıyor. Karbon fiyatlamada ise yeni bir yol haritası oluşturacak. Ulusal karbon fiyatlandırma araçları ile düşük karbonlu kalkınma çalışmalarının desteklenmesi hedefleniyor. Projenin genel amaçları arasında 2053 net sıfır emisyon hedeflerine de katkı sağlaması hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, 'sıfır atık', 'sıfır emisyon', 'iklim değişikliği' ve 'yeşil varlık' konularının önemini ifade etti.

"Sene sonuna kadar 200 bin konut teslim edeceğiz"

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremleri de hatırlatan Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Sene sonuna kadar 200 bin konutun teslimatını yapacağız. Her ay 10- 15 bin gibi bir sayıda da evlerimizi teslim etmeye devam edeceğiz. Şu an da bin 240 yerde şantiyemiz var. 110 bin kişilik bir çalışan ordusu ile bu işleri yapmaya devam ediyoruz. 4 bin 333 köyde, köy evi yapıyoruz. Kimisinde 30, 70, 100 gibi rakamlarda yıkılmış olan köy evleri çelik karkastan depreme daha dayanıklı ve dirençli bir şekilde yapmaya devam ediyoruz."

"Dünyadaki ısı gittikçe artıyor"

Türkiye'de iklim değişikliğinin meydana getireceği bir takım hasar, kötülük ve zorluklardan korumak için gayret ettiklerini vurgulayan Bakan Özhaseki, "Yangınlar, heyelan tehlikesi ve kuraklık gibi benzer iklim değişikliğinin meydana getirmiş olduğu hasarları hep birlikte izliyoruz. Dünyadaki ısı gittikçe artıyor. 20 yıldan fazla belediye başkanlığı yaptım. O bölgede bile yağış gittikçe azalıyordu. Yerin altından içmek için kullandığımız sular daha derine iniyordu. Kuraklığın her anlamda etrafı etkilediğini hissedebiliyorduk" diye konuştu.

Paris İklim Antlaşmasına da işaret eden Bakan Özhaseki, 2053 net sıfır emisyon hedefleri koyduklarını kaydetti. Yeşil dönüşüm için 'iklim kanuneleri' hazırladıklarını aktaran Özhaseki, çalışmaları TBMM'ye taşıyarak kanunlaştıracaklarını vurguladı.

Türkiye'deki yeşil varlığın arttırılması için çaba sarf ettiklerine de dikkati çeken Özhaseki, son 22 yılda 7 milyardan fazla ağaç dikildiğini sözlerine ekledi.

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez'in de katıldığı etkinlik, Bakan Özhaseki ve misafirlerin hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Çevre, Enerji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Özhaseki: Sene sonuna kadar 200 bin konut teslim edeceğiz - Son Dakika

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