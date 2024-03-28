Çevre Bakanı Özhaseki, Lavuar Alanı'nda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Politika

Çevre Bakanı Özhaseki, Lavuar Alanı'nda İncelemelerde Bulundu

Çevre Bakanı Özhaseki, Lavuar Alanı\'nda İncelemelerde Bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Zonguldak'taki Lavuar Alanı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Özhaseki, bölgede TOKİ tarafından müze, sosyal tesis ve çarşı inşaatlarına başlandığını belirtti. Projenin tamamlandığında Zonguldak'a yakışacak bir alan olacağını söyleyen Özhaseki, ayrıca esnafın işlerini sürdürebilmeleri için yeni iş yerleri yapıldığını da açıkladı.

28.03.2024 14:21  Güncelleme: 14:22
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Lavuar Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Terakki Mahallesi'nde yaklaşık 45 dönüme yakın arazide TOKİ tarafından hem müze hem de sosyal tesis inşaatlarına başlandığını ifade eden Bakan Özhaseki, projenin Zonguldak'a yakışacağını söyledi.

Şantiyeyi gezdikten sonra açıklamalarda bulunan Özhaseki şöyle dedi:

"Çok önemli bir bölgedeyiz. Buradaki insanların ekmek kapısı olan bir bölge. Zaman içerisinde haliyle buranın da değişimi yenilenmesi gerekiyor. Uzun süredir çalıştığımız bir proje var. Toplamda neredeyse 45 dönüme yakın bir arazi. Bu taraftan TOKİ'miz burada hem millet bahçesi hem müze hem sosyal tesis inşaatlarına başladı. Devam ediyor. Bir taraftan da esnaf arkadaşlarımızın işlerini yapabilmeleri amacıyla onların sayısından daha fazla dükkanları yapabileceğimiz çok modern çarşıları burada yapmaya çalışıyoruz. Büyük bir proje. Ağır bir proje. Ama bir ucundan başlamak gerekiyordu, TOKİ'miz başladı. Buraya da herhalde beş yüz milyondan fazla bir para harcayacağız. Ama Zonguldak'a yakışacak. Herkesin uğrak yeri olacak. Herkes burada kömürün nasıl elde edildiğini, nasıl üretildiğini hangi zorluklarla çıkarıldığını, ne gibi işlemlerden geçildiğini müzede görmüş olacak. Bir taraftan da Zonguldak'ımızın her türlü sosyal etkinliklerinde büyük bir fuaye alanımız ortaya çıkmış olacak. Çok modern de bir millet bahçesine kavuşuyoruz. Onu inşallah kısa sürede bitiririz. Ama bir taraftan da Emlak konut olarak biz burada Özellikle esnaf kardeşlerimizin işlerini sürdürebilmeleri için çok güzel iş yerleri yapıyoruz. Bu iş yerleri için de adımlar atıldı, projeler çizildi. Mülkiyet sorununda sona geldik. Şu anda kentsel dönüşüm başkanlığında olan mülkiyeti emlak konutla bir protokol yaparak önümüzdeki günlerde ihalesini yapıp işe başlamış olacağız. Bunların da iki ay süreceğini zannetmiyorum. Bu kısa süre içerisinde burada bismillah diyerek o iş yerlerini yapmaya başlarız. Bittiğinde de herhalde Zonguldak'ımızın en güzel yerlerinden birisi haline gelecek. Herkesin uğrak yeri haline gelecek. Sosyal etkinliklerin düzenlendiği, insanların gelip gittiği cıvıl cıvıl bir mekan haline gelecek. Bu projemiz de hayırlı olsun.

Büyük bir projede bu herhalde bir beş altı yüz milyon lira civarında da bu dükkanlar için harcarız.

Değerli arkadaşlar bunları yaparken elbette ki şehirlerimize çok önem verdiğimiz için yapıyoruz. En büyük pay da doğrusu Ömer Selim başkanın. Onu da söyleyelim, itiraf edelim. Çünkü Ankara'daki insanların oturduğu yerden ülkenin dört bir köşesindeki önemli mekanları keşfetmeleri, oralarda işe başlamaları hayal olur biraz. Ama ben ilk defa duymuştum lavuar diye. O ne demek demiştim. Bildiğimiz bir konu da değildi. Bizim gündemimizde veyahut da literatürümüzde böyle bir kelime de yoktu. O kadar çok tekrarlandı ki artık biz de ezbere bilir hale geldik. sağ olsun her seferinde Ömer Selim Bey geldiğinde hem Cumhurbaşkanımıza arz ederken ben şahitlik ettim. Hem de bizde defalarca konuştuk. O ısrarlı çabaları neticesinde buraya kadar geldik. İnşallah biz de bunları bitiririz. Sonradan gelir burada bunların açılışını yapar insanların gözündeki mutluluğu görürüz. Bundan mutlu oluruz." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çevre Bakanı Özhaseki, Lavuar Alanı'nda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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