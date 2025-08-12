Bakan Şimşek, Ağabeyi İçin Taziye Kabul Etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hayatını kaybeden ağabeyi Nazmi Şimşek için Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde kurulan taziyede, vatandaşların başsağlığı dileklerini kabul etti.

Yalova'da hayatını kaybeden 80 yaşındaki emekli öğretmen Nazmi Şimşek için Batman'da taziye kuruldu. Taziye programına Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun yanı sıra iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Taziye sırasında merhum Nazmi Şimşek için dualar edildi.

Nazmi Şimşek 80 yaşında yaşadığı Yalova'da hayatını kaybetmiş ve Çiftlikköy ilçesinde toprağa verilmişti. - BATMAN