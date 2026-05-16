Bakan Şimşek: Eğitim Artık Ömür Boyu Sürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Batman'da, 50 okulda yapımı tamamlanan 'Yapay Zeka Atölyeleri'nin toplu açılışı için Yunus Emre Anadolu Lisesi'ndeki programa katıldı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de programa katıldı.

Bakan Mehmet Şimşek, konuşmasında teknoloji ve yapay zeka sınıflarını önemsediklerini belirterek, "Eminim diğer okullarımızda da benzer bir durum söz konusu. Öncelikle Batman'ımıza, ülkemize, hemşehrilerimize hayırlı olsun. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Öncelikle öğretmenlerimizin eğitimi çok önemli, daha sonra öğrencilerimizin. Daha sonra, özellikle şehrimizdeki işletmelerin verimliliğini artırmak için teknolojinin ve yapay zekanın kullanımını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte güçlü bir şekilde desteklememiz gerekiyor. Artık eskisi gibi değil, birkaç yıl ilköğretim, ortaöğretim, lise, üniversite okuduk, artık 'eğitim bitti' dönemi kapandı. Artık hayat boyu, ömür boyu eğitim devrindeyiz, çağındayız. Yapay zeka da bu noktada önemli bir bileşen. Teknoloji bizim için çok kritik bir alan. Bunun sayesinde inşallah Türkiye katma değer zincirinde yukarı çıkacak, rekabet gücü artacak. Onun için bugünkü açılışı anlamlı ve önemli buluyoruz" diye konuştu.

'BATMAN, DEVLET TİYATROLARI OYUNLARINA SAHNE OLACAK'

Bakan Şimşek, daha sonra, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasında yapımı tamamlanan 'Devlet Tiyatroları Batman Sahnesi'nin açılış törenine katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür eden Bakan Şimşek, "Gerçekten değişmiş sahne. Daha önce burada birçok program yaptık ama en önemlisi Batman artık düzenli bir şekilde Devlet Tiyatroları oyunlarına sahne olacak. Bu önemli bir gelişme. Batman, gelişiyor ve kalkınıyor. Büyükşehir olma yolunda da bayağı hızlı ilerliyor. Kültür ve sanat çok önemli bir bileşen. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.