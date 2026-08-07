Bakan Şimşek, Gercüş’te toplu açılış törenine katıldı - Son Dakika
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Bakan Şimşek, Gercüş’te toplu açılış törenine katıldı

Bakan Şimşek, Gercüş’te toplu açılış törenine katıldı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'ın Gercüş ilçesinde Sokak Sağlıklaştırılması, Kent Meydanı ve Millet Bahçesi projelerinin toplu açılış törenine katıldı. Bakan Şimşek, emeği geçenleri tebrik ederek projelerin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'ın Gercüş ilçesinde Sokak Sağlıklaştırılması, Gercüş Kent Meydanı ve Gercüş Millet Bahçesi projelerinin toplu açılış törenine katıldı.

Törene Bakan Şimşek'in yanı sıra Vali Ekrem Canalp, Gercüş Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın il ve ilçe protokolü, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Şimşek ve beraberindeki heyet, kurdele keserek projeleri hizmete açtı.

"Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum"

Açılış töreninde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, tamamlanan yatırımların ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, "Sevgili hemşehrilerim, öncelikle Valimizi, Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Hem sokak iyileştirmesi ve güzelleştirmesi projesini hayata geçirmişler hem de alanın vatandaşlarımızın kullanacağı şekilde bir parka, Millet Bahçesine dönüştürülmesini sağlamışlar. Anladığım kadarıyla bir de Kent Meydanı projesi var. Dolayısıyla ben bu güzel hizmetlerinden dolayı Valimizi, Belediye Başkanımızı ve bütün emeği geçenleri tebrik ediyorum. Güzel ilçemize, Batman'ımıza ve hemşehrilerimize bu projeler hayırlı olsun" dedi.

Açılışın ardından Bakan Şimşek ve beraberindeki protokol üyeleri, yapılan düzenlemeleri yerinde inceleyerek yetkililerden projelerin detayları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Şimşek, Gercüş’te toplu açılış törenine katıldı - Son Dakika

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