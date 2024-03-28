Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Bakan Şimşek'in sözlerinin yanlış olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Politika

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Bakan Şimşek'in sözlerinin yanlış olduğunu açıkladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Bakan Şimşek, 1,5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in böyle bir ifade kullanmadığı belirtildi.

28.03.2024 01:34  Güncelleme: 01:36
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Bakan Şimşek, '1,5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor' dedi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi X hesabından yaptığı paylaşımda bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Bakan Şimşek, '1,5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor' dedi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in güncel herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade kullanmadığı ve "Bakan Şimşek'in açıklaması" iddiasıyla yapılan paylaşımların dezenformasyon olduğu kaydedildi.

Açıklamanın devamında, "X platformunda bot hesaplar aracılığıyla dolaşıma sokulan bahse konu iddiaların hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. Seçim öncesi kamuoyunda paniğe yol açmak saikiyle yürütülen bu tür dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Bakan Şimşek'in sözlerinin yanlış olduğunu açıkladı - Son Dakika

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