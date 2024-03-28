Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Bakan Şimşek, '1,5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor' dedi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi X hesabından yaptığı paylaşımda bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Bakan Şimşek, '1,5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor' dedi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in güncel herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade kullanmadığı ve "Bakan Şimşek'in açıklaması" iddiasıyla yapılan paylaşımların dezenformasyon olduğu kaydedildi.
Açıklamanın devamında, "X platformunda bot hesaplar aracılığıyla dolaşıma sokulan bahse konu iddiaların hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. Seçim öncesi kamuoyunda paniğe yol açmak saikiyle yürütülen bu tür dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz" denildi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Bakan Şimşek'in sözlerinin yanlış olduğunu açıkladı - Son Dakika
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Artvin-Erzurum kara yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden gazeteci Tolga Gül'e Allah'tan rahmet diledi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gül'e başsağlığı dileklerini iletti ve kazada yaralanan TRT Haber muhabiri Fatih Tüysüz'e acil şifalar temenni etti.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Esenyurt Nene Hatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir programda İstanbul'un geleceği hakkında konuştu. Kurum, trafik sorununu çözeceklerini ve İstanbul'u kaderine terk etmeyeceklerini söyledi. Ayrıca, istişare geleneğine uygun bir şekilde hizmet edeceklerini ve milletin yanında olacaklarını vurguladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Zonguldak'ta yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin önemine vurgu yaparak, geleceğimizi oyladığımızı ve şehrimizin hizmetine oy kullandığımızı belirtti. Ayrıca, depremsellik ve fitne odakları gibi sorunlara da değinen Özhaseki, muhalefetin depremzedeler üzerinden siyaset yapmasını eleştirdi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçimi açık ara kazanacaklarına dair motivasyon gördüğünü belirterek, İstanbul'un sorunlarını çözmek için liyakatli kadrolarla geldiklerini söyledi. Kurum, ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı beyanıyla ilgili eleştirilerde bulundu ve Yeniden Refah Partisi seçmeninin iradesini ülkenin geleceğinden yana koyacağını ifade etti.
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