Bakan Şimşek Rize\'de Ziyaretlerde Bulundu

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Rize'de ziyaretlerde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, öğle saatlerinde kente geldi. İlk olarak Rize Valiliğini ziyaret eden Şimşek, Vali İhsan Selim Baydaş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Rize Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığına geçen Bakan Şimşek, daha sonra Rize Ticaret Borsa'sına geldi. Burada ÇAYMER'in standında çay tadımı yapan Şimşek, aynı binada iş insanlarıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Bakan Şimşek'in kentteki programları basına kapalı olarak gerçekleşti.