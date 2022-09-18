Bakan Soylu: 6 bin 725 ekip aracı 1949 motosikletli ekibimiz sınava geç kalan adayları okullarına yetiştirdi - Son Dakika
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Bakan Soylu: 6 bin 725 ekip aracı 1949 motosikletli ekibimiz sınava geç kalan adayları okullarına yetiştirdi

18.09.2022 18:32
Bakan Soylu: 6 bin 725 ekip aracı 1949 motosikletli ekibimiz sınava geç kalan adayları okullarına yetiştirdi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 6 bin 725 ekip aracı ve 1949 motosikletli polis ekibinin Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalan adayları okullarına yetiştirdiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 6 bin 725 ekip aracı ve 1949 motosikletli polis ekibinin Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalan adayları okullarına yetiştirdiğini duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "KPSS'ye giren adaylarımız için teyakkuzdaydık. Nüfus Müdürlüklerimiz 07.00-15.00 saatleri arası 2 bin 466 adayın kimlik kartı başvurusu alındı. 6725 ekip aracı, 1949 motosikletli polis ekibimiz sınava geç kalan adayları okullarına yetiştirdiler. Tüm ekiplerimize teşekkürler" dedi.


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Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, KPSS, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Soylu: 6 bin 725 ekip aracı 1949 motosikletli ekibimiz sınava geç kalan adayları okullarına yetiştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Soylu: 6 bin 725 ekip aracı 1949 motosikletli ekibimiz sınava geç kalan adayları okullarına yetiştirdi - Son Dakika
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