Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "KPSS'ye giren adaylarımız için teyakkuzdaydık. Nüfus Müdürlüklerimiz 07.00-15.00 saatleri arası 2 bin 466 adayın kimlik kartı başvurusu alındı. 6725 ekip aracı, 1949 motosikletli polis ekibimiz sınava geç kalan adayları okullarına yetiştirdiler. Tüm ekiplerimize teşekkürler" dedi.

Yıldırım Kaya: KPSS'de Sorulan 6 Soru Herhangi Bir Yayınevinin Sorularıyla Aynı Mıdır, Değil Midir

Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, KPSS, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bakan Soylu: 6 bin 725 ekip aracı 1949 motosikletli ekibimiz sınava geç kalan adayları okullarına yetiştirdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.