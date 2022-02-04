Bakan Soylu, 81 ilin valileri ile bir araya geldi - Son Dakika

Bakan Soylu, 81 ilin valileri ile bir araya geldi
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valilerinin bir araya geldiği Valiler Toplantısı'na katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 il valisinin katılımıyla gerçekleştirilen Valiler Toplantısı'na katıldı. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yer alan Vilayetler Evi'nde basın mensuplarına kapalı gerçekleştirilen toplantıda 2021 yılında valilikler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirdiği, 2022 yılında yapılacak faaliyetlerin ve planlamaların ele alındığı belirtildi.
Kaynak: İHA
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