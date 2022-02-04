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Bakan Soylu, 81 ilin valileri ile bir araya geldi - Son Dakika

Bakan Soylu, 81 ilin valileri ile bir araya geldi

04.02.2022 15:59

Bakan Soylu, 81 ilin valileri ile bir araya geldi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valilerinin bir araya geldiği Valiler Toplantısı'na katıldı.

Bakan Soylu, 81 ilin valileri ile bir araya geldi

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valilerinin bir araya geldiği Valiler Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 il valisinin katılımıyla gerçekleştirilen Valiler Toplantısı'na katıldı. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yer alan Vilayetler Evi'nde basın mensuplarına kapalı gerçekleştirilen toplantıda 2021 yılında valilikler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirdiği, 2022 yılında yapılacak faaliyetlerin ve planlamaların ele alındığı belirtildi.

Bakan Soylu, 81 ilin valileri ile bir araya geldi
Bakan Soylu, 81 ilin valileri ile bir araya geldi
Bakan Soylu, 81 ilin valileri ile bir araya geldi

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Süleyman Soylu, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Soylu, 81 ilin valileri ile bir araya geldi - Son Dakika


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