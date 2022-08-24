Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na festival yanıtı: SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na festival yanıtı: SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş

24.08.2022 08:44
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na festival yanıtı: SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş

Milyonfest Fethiye'nin iptali sonrası CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma. Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız" sözlerine yanıt, İçişleri Bakanı Soylu'dan geldi. Festivallerde yasal olmayan olayların yaşandığını belirten Bakan Soylu, "SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş, Çok korkmuşlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenecek Milyonfest Fethiye festivalinin valilik kararıyla iptal edilmesine karşı sosyal medya hesabından valileri hedef aldı.

KILIÇDAROĞLU VALİLERİ HEDEF ALDI

Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda; "Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma. Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!" sözlerini sarf etti.

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na festival yanıtı: SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş

BAKAN SOYLU: TEHDİTLERİN, OYUNBAZLIĞIN DEVLETE SÖKMEZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun tehdit içeren sözlerini sosyal medya hesabından yanıtladı. Bakan Soylu paylaşımında, "SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş, Çok korkmuşlar(!) Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez. Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez. Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na festival yanıtı: SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş
YORUMLAR
500
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Valileri uyarıyorum' diyen Kılıçdaroğlu'na sert cevap: Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Valileri uyarıyorum' diyen Kılıçdaroğlu'na sert cevap: Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba Bakan Soylu Silivri'de ziyaretlerde bulundu Bakan Soylu Silivri'de ziyaretlerde bulundu

Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na festival yanıtı: SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş - Son Dakika


Son Dakika
08:44 Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na festival yanıtı: SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş
08:42 Çocuktan Al Haberi yarışmasında fenomen olmuştu! Efe Koçyiğit'in son hali şaşırttı
08:17 Sel geliyor! 11 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı
08:15 İmam Halil Konakcı şimdi de Cem Yılmaz, İbrahim Tatlıses ve Orhan Gencebay'ı hedef aldı: Bunlar dinden çıkmışlar
07:48 İstanbul'un göbeğinde birbirine giren araçlar alev topuna döndü
07:47 Hayranları merakla yeni sezonu bekliyordu! Aziz dizisi sürpriz bir kararla sonlandırıldı
08:09 Korkunç vahşet! Karısını ve 3 kızını öldürüp silahıyla polise gitti
07:44 Kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltında
01:52 İnternetten alınan teknolojik ürünlerde koşulsuz iade dönemi sona erdi
00:57 İçişleri Bakanı Soylu'dan "Valileri uyarıyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na sert cevap: Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 08:57:18. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na festival yanıtı: SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement