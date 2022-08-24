Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na festival yanıtı: SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenecek Milyonfest Fethiye festivalinin valilik kararıyla iptal edilmesine karşı sosyal medya hesabından valileri hedef aldı.

KILIÇDAROĞLU VALİLERİ HEDEF ALDI

Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda; "Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma. Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!" sözlerini sarf etti.

BAKAN SOYLU: TEHDİTLERİN, OYUNBAZLIĞIN DEVLETE SÖKMEZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun tehdit içeren sözlerini sosyal medya hesabından yanıtladı. Bakan Soylu paylaşımında, "SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş, Çok korkmuşlar(!) Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez. Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez. Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba." ifadelerini kullandı.