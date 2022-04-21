İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda bir araya geldi

21.04.2022 23:13
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle bir araya gelerek iftar yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle bir araya gelerek iftar yaptı.

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle bir araya gelerek iftar yaptı.

Basına kapalı olan iftar programı ile ilgili İçişleri Bakanı Soylu, evlat nöbeti tutan ailelerle Diyarbakır'da bir otelde yaptığı iftarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, "Sizler, çok dua alacak anne babalarsınız. Çünkü sizin itirazınız bu ülkeyi kaosa sürüklemek isteyenlere karşı herkesi uyandırmaktadır"

Soylu, iftarın bereketini Diyarbakır'da, cesaretleriyle, sevgileriyle bir duruşun simgesi olan Diyarbakır anneleri ve aileleriyle paylaştıklarını söyledi. - DİYARBAKIR

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda bir araya geldi

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da 961 gündür evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarının yolunu gözlüyor Diyarbakır'da 961 gündür evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarının yolunu gözlüyor Diyarbakır'da 961 gündür evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarının yolunu gözlüyor Diyarbakır'da 961 gündür evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarının yolunu gözlüyor

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
01:03 Trabzon'da boşanma aşamasındaki eşinin başına tek el ateş etti! Ardından teslim oldu
00:47 Vitor Pereira'nın sakladığı belgeyi hackerlar ele geçirip paylaştı
00:34 Tekirdağ'da 5 bin kişilik iftar düzenlendi! Dev cadde trafiğe kapatıldı
00:13 Evinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'na Akşener'den teklif: Müsaade ederse ben ödeyebilirim, o da Selvi Hanım için
23:59 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret için aralık ayını işaret etti!
23:39 CHP'li Özgür Özel'den tartışma yaratacak iddia: Bakan Soylu mesaj yollayıp engellemiş
23:26 Songül Karlı: Otobüste arkamda duran adamın elle tacizine uğradım
23:22 Süper Lig'in maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu!
22:17 Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi!
21:35 Öfkeden çıldıran efsane boksör Mike Tyson, hayranını öldüresiye dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 01:27:26. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement