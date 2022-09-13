Bakanlıktan, Soylu ve Lamorgese arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile İtalya Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Luciana Lamorgese arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, iki ülke arasında göç irtibat görevlisi görevlendirilmesi, teknik heyetlerin çalışmalarının devamı, güvenlik, terörle mücadele ve göç yönetiminde iş birliği konuları değerlendirildi" denildi.

Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, İtalya, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bakan Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile görüştü - Son Dakika

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