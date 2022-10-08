Bakan Süleyman Soylu uyuşturucu satıcılarına yönelik talimatını yineledi: Bulduğunuz an ayaklarını kırın - Son Dakika
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Bakan Süleyman Soylu uyuşturucu satıcılarına yönelik talimatını yineledi: Bulduğunuz an ayaklarını kırın

08.10.2022 17:58

Uyuşturucu satıcılarıyla ilgili emniyet güçlerine dikkat çeken bir talimat veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'nin hiçbir noktasında uyuşturucu satılmasına müsaade etmeyeceğiz. Tekrar söylüyorum, emniyet güçlerimize tekrar talimat veriyorum. Uyuşturucu satıcısını bulduğunuz an ayaklarını kırın, ayaklarını kırın, ayaklarını kırın" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kütahya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadeleden asla taviz verilmeyeceğini kaydetti. Bakan Soylu, emniyet güçlerine konu hakkında bir talimat verdi.

Bakan Soylu'dan uyuşturucu satıcılarına yönelik emniyet güçlerine talimat: Bulduğunuz an ayaklarını kırın

"BU AMERİKA'NIN VE AVRUPA'NIN BİR OPERASYONUDUR"

"Uyuşturucu satıcılarının ayaklarını kırın" diyen Soylu, "15 Temmuz öncesi Türkiye'de hapishanelerde 35 bin uyuşturucu satıcısı vardı. Yargıyla, emniyet güçlerimizle, jandarma güçlerimizle şu anda ne kadardır? 116 bin kişiyi içeri tıktık. Buradan söylüyorum. Okulların önünde uyuşturucu satılmasına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Türkiye'nin hiçbir noktasında uyuşturucu satılmasına müsaade etmeyeceğiz. Tekrar söylüyorum, emniyet güçlerimize tekrar talimat veriyorum. Uyuşturucu satıcısını bulduğunuz an ayaklarını kırın, ayaklarını karın, ayaklarını kırın. Bizim aile yapımızı, gençlerimizi, geleceğimizi zehirlemek istiyor. Bu, bizatihi Amerika'nın ve Avrupa'nın bir operasyonudur. Onlar kendi gençlerini zehirliyor ve uyuşturuyorlar. Biz buna müsaade edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'dan uyuşturucu satıcılarına yönelik emniyet güçlerine talimat: Bulduğunuz an ayaklarını kırın

KILIÇDAROĞLU'NA BAŞÖRTÜSÜ TEPKİSİ

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu, akşam yatmış, sabah kalkmış diyor ki; 'Başörtüsüyle ilgili kanun getireceğim.' Kılıçdaroğlu, senin fikrinin ve zikrinin ne olduğunu biliyoruz. Kimin aklına karpuz kabuğu koymak istediğini, onu da biliyoruz. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımız söyledi. Eğer biraz yüreğin varsa Meclis'teki sayını getirirsin, Türkiye'deki Anayasa değişikliğinin altına imza atarsın, kartını görürüz ama o her zamanki gibi çarkçı ya çark etmenin formülünü bulur. 'Tamam bitti, oldu, olmadı, komisyona havale edelim, şöyle yapalım, böyle edelim...' Kılıçdaroğlu, bugün Kütahya'nın inancını görüyoruz. Sen ne kadar kıvırırsan kıvır, sen ne kadar yalan söylersen söyle, sen ne kadar istismar edersen et, 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'yla beraber biz Anayasa'yı değiştirecek gücü elde edeceğiz ve bu işi bitireceğiz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Kütahya, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Süleyman Soylu uyuşturucu satıcılarına yönelik talimatını yineledi: Bulduğunuz an ayaklarını kırın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Süleyman Soylu uyuşturucu satıcılarına yönelik talimatını yineledi: Bulduğunuz an ayaklarını kırın - Son Dakika
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