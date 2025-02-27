Bakan Tekin: "28 Şubat, Türkiye'nin asla hatırlamak istemediği karanlık bir günün yıl dönümü" - Son Dakika
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Politika

Bakan Tekin: "28 Şubat, Türkiye'nin asla hatırlamak istemediği karanlık bir günün yıl dönümü"

Bakan Tekin: "28 Şubat, Türkiye'nin asla hatırlamak istemediği karanlık bir günün yıl dönümü" "Bu yıl dünyayla rekabet edecek beceri temelli bir müfredat getirdik" "Sizi bu dünyaya tıpkı atalarımız gibi hükmedecek, bu dünyaya adaleti getirecek, zulmü engelleyecek bir nesil olarak...

27.02.2025 17:45
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Bakan Tekin: " 28 Şubat, Türkiye'nin asla hatırlamak istemediği karanlık bir günün yıl dönümü"

"Bu yıl dünyayla rekabet edecek beceri temelli bir müfredat getirdik"

"Sizi bu dünyaya tıpkı atalarımız gibi hükmedecek, bu dünyaya adaleti getirecek, zulmü engelleyecek bir nesil olarak yetiştirmeye kararlıyız"

GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "28 Şubat, Türkiye'nin asla hatırlamak istemediği karanlık bir günün yıl dönümü" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da yer aldığı "2. Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri Programı"na katıldı. Programda konuşan Tekin, "28 Şubat, Türkiye'nin asla hatırlamak istemediği karanlık bir günün yıl dönümü. O dönemde üniversite ve liselerden öğrencilerimiz başları örtülü olduğu için, imam hatip liselerindeki öğretmen ve öğrencilerimiz namaz kıldıkları için uzaklaştırıldılar. Bir belediye başkanı şiir okuduğu için tutuklandı. Dolayısıyla o günü Allah bir daha bize yaşatmasın" dedi.

"Bu yıl dünyayla rekabet edecek beceri temelli bir müfredat getirdik"

Eğitimde yeni bir müfredat hazırladıklarını hatırlatan Bakan Tekin, "Bu yıl dünyayla rekabet edecek beceri temelli bir müfredat getirdik. Bunu yaparken millet olarak bizi bir arada tutan, bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkan, ana dilini düzgün konuşan, haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı çıkan, merhamet sahibi adil çocuklar yetiştirelim istiyoruz. İnşallah sizleri bizim yetiştiğimiz şartlarla kıyas kabul etmeyecek şekilde iyi şartlarda yetiştireceğiz. Sizi bu dünyaya tıpkı atalarımız gibi hükmedecek, bu dünyaya adaleti getirecek, zulmü engelleyecek bir nesil olarak yetiştirmeye kararlıyız" dedi.

"Nereden nereye gelmişiz"

Bakan Tekin, " Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde başlattığı bir projeyle Cumhuriyet'in 100. yılında ilgili bakanlara ulaştırılmak üzere mektuplar yazıldı. Senelerdir saklanan mektuplar 100. yılda bana teslim edildi. Bir öğretmen mektubunda, 'İnşallah Cumhuriyet'in 100. yılında 45-50 kişilik sınıflarda ders anlatabilirim' yazıyordu. Demek ki o tarihlerde 60-70 kişilik sınıflarda ders anlatıyor gariban öğretmen, 'İnşallah 45 kişilik sınıflarda anlatabilirim' diyor. Şu anda kaç kişilik sınıflarda ders anlatıyor? Ortalamamız 20'lerde. Nereden nereye gelmişiz" ifadelerini kullandı.

"11 ilde deprem oldu, neredeyse AK Parti iktidarı döneminde yapılan hiçbir okulumuz zarar görmedi"

Bakan Tekin, "11 ilde deprem oldu, neredeyse AK Parti iktidarı döneminde yapılan hiçbir okulumuz zarar görmedi. Başka bir öğretmen, 'İnşallah okulda bir tane bilgisayarın olduğu bir sınıfımız olur' diyor. Şu an yaklaşık 650 bin sınıfın tamamında internet erişimi olan ve internete bağlı akıllı tahtalarla dünyanın en zengin eğitim içeriğine erişen bir ülkeyiz. Neredeyse tek ülke diye tanımlıyorum. Bunu kim yaptı? Daha önce hiçbir iktidarın yapmadığı şekilde ülkenin bütçesinden en çok payı eğitime ayıran Sayın Cumhurbaşkanımız yaptı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

28 Şubat, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Tekin: '28 Şubat, Türkiye'nin asla hatırlamak istemediği karanlık bir günün yıl dönümü' - Son Dakika

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