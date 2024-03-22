Bakan Tekin, Burdur'da vatandaşlarla iftarda bir araya geldi
BURDUR - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Burdur'da ki son programında AK Parti İl Teşkilatı ve vatandaşlarla iftar yemeğinde bir araya geldi.
Gün boyu Burdur'da bir takım ziyaretler ve toplantılar gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin AK Parti İl Teşkilatı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada iftardan önce vatandaşlara seslenen Bakan Yusuf Tekin; "Milli Eğitim Bakanı olarak Burdur'a ilk ziyaretimiz. Sabah öğlene kadar eğitim-öğretim ile ilgili olarak altyapı ve niteliğin arttırılması konusunda neler yapabileceğimizi buradaki öğretmen ve idareci arkadaşlarımız ve Vali bey ile beraber değerlendirdik. Öğleden sonra ise burada Cumhur İttifakı Adayı olan Mehmet Şimşek Başkanımıza destek olmak üzere bir takım siyasi faaliyetler yaptık. Allah hepimizin hakkında hayırlısını versin. Bu arada Burdur'un altyapısının giderilmesi ile alakalı olarak güzel çalışmalar yaptık. 2024 yılı içerisinde yaklaşık 24 adet projenin biz burada ihale sürecine başladık. Burdur'a, Burdur'daki çocuklarımız ve gençlerimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. İnşallah belediye seçimlerinde Mehmet kardeşimiz kazanınca burada belediye ile birlikte çok güzel şeyler yapacağız inşallah. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyorum." dedi.
Konuşmanın ardından vatandaşlar ile birlikte iftar yapan Bakan Tekin Burdur'dan ayrıldı.
Son Dakika › Politika › Bakan Tekin, Burdur'da vatandaşlarla iftarda bir araya geldi - Son Dakika
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, MHP Bursa teşkilatları tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin hedef birliği olduğunu ve Türkiye'yi dünyanın en güçlü 10 ülkesi içine sokmayı amaçladıklarını belirtti. Ala, ayrıca yerel yönetimlerdeki seçimlerin Türk milletinin beka savunması olduğunu vurgulayarak, Cumhur İttifakı olarak Bursa'da tam bir uyum içinde çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Bakan Yumaklı, AK Parti'nin Ak belediyeciliği ile vaat ettiklerini gerçekleştiren bir parti olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Esenyurt'ta Vanlılar İftar Programı'na katıldı. Yılmaz, belediyelere ayrım gözetmeden kaynak dağıtıldığını belirterek, 2002 yılında belediyelere ayrılan kaynağın 2022 yılında 270 milyar TL'ye, 2023 yılında ise yaklaşık 500 milyar TL'ye çıkarıldığını söyledi. Yılmaz, ayrıca AK Parti'nin Kürtlerin partisi olduğunu vurgulayarak, her türlü ayrımcılığa ve ötekileştirmeye karşı olduklarını ifade etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarıyla buluştuğu iftar programında bütün imkanlarla ailelerin yanlarında olmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu kapsamda bugün, şehit yakını, gazi ve gazi yakını 591 kardeşimizin atamasını gerçekleştirdik" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kayseri İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programında konuştu. Babacan, Türkiye'nin önemli bir seçim sürecinde olduğunu belirterek, DEVA Partisi'nin 4 yaşında olduğunu ve yerel seçimlerle ilgili eylem planını iki yıl önce açıkladıklarını söyledi. Ayrıca, DEVA Partisi'nin belediyecilikte siyasi etik kurallar bildirgesini ilk kez açıkladığını ve bu konuda yasal düzenleme yapmaya çalıştığını ancak reddedildiğini ifade etti. Babacan, konuşmasının ardından partisinin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Göz ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da yapılan operasyonlarda 1 Haziran 2023 ile 15 Mart 2024 arasında 19 bin 746 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, Adana Valiliğinde gerçekleştirilen Huzur ve Güvenlik Toplantısı'nda, seçim güvenliği ve terörle mücadele konularını ele aldıklarını belirtti. Ayrıca, organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 10 örgütün çökertildiği ve uyuşturucu satıcılarına yönelik 1646 operasyon düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Tekirdağ'da katıldığı iftar programına telefonla bağlanarak vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, vatandaşlara ramazanlarını tebrik ederken, Tekirdağ'ın gerçek belediyecilikle tanışması gerektiğini vurguladı. Bakan Bolat ise Şarköy ve Büyükşehir Belediyesini Cumhur İttifakı'nın kazanacağını söyledi ve vatandaşlardan destek istedi.
Kilis Valiliği tarafından kentte ikamet eden şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen iftar yemeğine Vali Şahin ve protokol üyeleri de katıldı. Vali Şahin, konuşmasında şehitlerimizin ve gazilerimizin önemine vurgu yaparak, onların fedakarlıklarını asla unutmayacaklarını belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Buca ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, Atatürk'ün partisini bırakanları bir daha içeri sokmayacaklarını belirtti. Özel, ayrıca Buca'da aday gösterilmeyen ve CHP'den istifa edip İYİ Parti'den aday olan Suat Nezir'e yüklenerek, partiyi bölen ve yoran kişilere yer verilmeyeceğini vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?