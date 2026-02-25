Bakan Tekin'den Laiklik Bildirisine Hukuki Yanıt

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 168 ismin imzaladığı 'laiklik bildirisi' ile ilgili hukuki adım attığını belirterek, "Davayı da açtım. Hatta bana sorarsanız; bu anlamda hakarete muhatap olan herkesin de kişisel anlamda, bu süreçte yargıya başvurmasının doğru olacağını düşünüyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, ramazan ayına yönelik okullarda yapılan etkinliklere ilişkin soru üzerine, "Vatandaşlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin değerlerimizi içselleştirdiği bir eğitim-öğretim ortamı oluşturmak bizim görevimiz. Milli birlik ve dayanışmayı önemseyen tüm vatandaşlar, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler bu sürece sahip çıkıyorlar. Dün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye de şükranlarımızı sunuyorum. Tam bizim yapmak istediğimiz şeyleri açıklayan, bir devlet adamına yakışır bir ciddiyetle milli birlik ve beraberlik sürecine sahip çıkan bir açıklama yaptı. Gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Bu çerçevede ben herkesi de bu anlamda milli birlikle ilgili attığımız adımlara, toplumda çocuklarımız, gençlerimiz arasında dayanışma, beraberlik, kardeşliği geliştirecek etkinliklere katılmaya davet ediyorum. Yaptığımız şeylerin kanunlarımıza ve anayasaya uygun olduğunu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

'SALDIRGAN BİR TAVIR İÇİNDE BULUNMAK BİR HAKARETTİR'

Bakan Tekin, 168 ismin imzaladığı 'laiklik bildirisi' ile ilgili hukuki adım atıp atmadığına ilişkin soru üzerine, "Atıyoruz, attım da. Davayı da açtım arkadaşlar. Tekrar altını çizerek söyleyeyim. Türkiye'de kimsenin hukuk kurallarını, anayasayı yorumlama tekeli yok. 'Anayasayı bizim istediğimiz gibi yorumlayacaksınız. Evrensel ilkeleri bizim istediğimiz gibi yorumlayacaksınız. Bizim istediğimiz gibi yorumlamayanlar gerici, azgın azınlıktır deme hakkı yok. Bu etkinlikleri yerine getiren kişilere 'gerici', 'azgın', 'azınlık' gibi ifadelerle saldırmak, saldırgan bir tavır içerisinde bulunmak bir hakarettir. Bu etkinliklere katılan çocuklarımız, gençlerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz bunların hakkını korumak için böyle bir adım atacağımızı söylemiştim. Biz böyle bir adımı attık. Kimin gerici, kimin yobaz, kimin temel hak ve hürriyetler anlamında totaliter bir perspektifte olduğunu göreceğiz. 168 kişi, yüzde 99'u Müslüman olan bir kitlenin, bir toplumun dini inanç ve ibadetlerini kendi perspektiflerinden tanımlayarak onları azınlık statüsüne sokuyor. Bu totalitarizmin entelektüel düzeyde vücut bulmuş hali. Kusura bakmasınlar; bu hakareti eden kişiler bizim tarafımızdan ve haklarını, hukuklarını korumakla mükellef olduğumuz kişiler tarafından yargıya taşınması gerekir. Hatta bana sorarsanız; bu anlamda hakarete muhatap olan herkesin de kişisel anlamda, bu süreçte yargıya başvurmasının doğru olacağını düşünüyorum" dedi.